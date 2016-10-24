Перепись населения: какие вопросы ожидают белорусов в октябре 2019

Перепись населения в Беларуси пройдет в октябре 2019 года.

Новости Беларуси. Соответствующий указ 24 октября подписал глава государства. Масштабная кампания в суверенной истории республики проводится в третий раз. Для предстоящей уже подготовлены переписные листы.

Белорусам предстоит ответить не только на базовые вопросы о месте жительства, доходах и условиях быта, но и на новые, продиктованные временем.

По традиции, граждан посетят на дому регистраторы с фирменными чемоданчиками. Кроме того, белорусов готовы принять и на стационарных участках.

Для заполнения переписных листов в 2019 году впервые будут использованы планшеты.

Новые технологии в действии отработают еще накануне. Как ожидается, в будущем году в Молодечно пройдет пробная перепись населения.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Переписные листы у нас сразу будут загружены в планшетные компьютеры, которые будут выданы переписному персоналу.

Причем в этом переписном листе 20% информации уже будет заполнено из Регистра населения.

Остальные 80% будет непосредственно опрос.

Перепись населения – важнейший инструмент социально-экономического прогнозирования в любом государстве. Демографические данные нужны, что бы грамотно принять решения о строительстве школ и дорог, разработке бюджета, выделения средств на здравоохранение, культуру и спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.