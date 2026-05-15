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Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны

15 мая 2026 11:03
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Медиасообщество сегодня должно активно принимать все те изменения, которые происходят на рынке и в медиаландшафте страны. Таким мнением поделился первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, принимающий участие в пленарном заседании форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационная безопасность.

Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны-2

Белорусские СМИ работают в эпоху информационной войны, блокировок YouTube-каналов, навешивания ярлыков от западной пропаганды. В такой ситуации важно не только быть всегда на шаг впереди, но и уметь лавировать в информационном пространстве, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Нейросети, при грамотном подходе, – эффективный инструмент в руках журналистов, идеологов и блогеров.

Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и национального конкурса «Золотая Литера».

Александр Добриян, директор телерадиокомпании «Гомель»:
Освоив технологию, которую сегодня нам предлагает развивающееся информационное пространство, решать задачи можно не просто регионального уровня, а любые задачи. Если есть талант, желание, знание, понимание, компетенции, сегодня для региональной студии стоят такие же задачи, как и для центральных телеканалов.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы должны понимать, что по ту сторону наши оппоненты – это люди, которые обладают и владеют этими технологиями, управляют этими технологиями. Недавние удаления с YouTube каналов ведущих республиканских СМИ – доказательство того, что как бы мы ни подстраивались под правила игры, они их устанавливают, они ворота по ходу игры переносят, как хотят, или просто удаляют с этого поля, невзирая ни на какие законы, правила и международные стандарты.

Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны-4

Форум – это возможность для белорусских медиа поделиться наработками и определить пути развития журналистики, а также, поздравить тех, чье слово уже бьет четко в цель.

Впереди – награждение победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая Литера».

# форум # Владимир Перцов # СМИ Беларуси

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