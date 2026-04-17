В Беларуси стартовал показ фильма «Чернобыль. Живая земля»

В кинотеатрах страны стартовал показ документальной ленты «Чернобыль. Живая земля». Проект Национальной киностудии «Беларусьфильм» вышел на экраны к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьерный показ прошел в столичном кинотеатре «Москва». 39-минутная картина режиссера Марины Данекиной рассказывает о многолетней работе по восстановлению пострадавших территорий. В фильме переплетаются уникальные архивные кадры и современные съемки, а за кадром звучат живые истории тех, кто участвовал в возрождении земель: спасателей, врачей, ученых и сельских жителей. Благодаря их усилиям к жизни вернулись целые районы.

Сергей Шалькевич, заместитель председателя правления Белорусского республиканского общественного объединения «Ветераны Чернобыля»:

Этот фильм еще раз напомнит о тех событиях, что произошли и как люди по призыву Родины выступили на защиту своего Отечества, своего народа. Самое главное это то, что помнят еще людей, которые принимали участие в ликвидации и пытаются об этом рассказать более широко нашей общественности.

Владимир Милош, директор студии «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы в своем фильме сделали упор на то, о чем раньше еще не говорили. То есть о том, как за 40 лет эта земля возрождается к жизни. Как там возрождается хозяйство, как на этих территориях начинают работать новые предприятия. Вообще, как человек возвращает, казалось бы, утраченные себе территории назад.

Показ документальной картины пройдет в кинотеатрах по всей стране.