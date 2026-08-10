БУТБ аккредитовала первого брокера в Индии

Белорусская универсальная товарная биржа расширяет географию своего присутствия. В Индии аккредитован первый официальный биржевой брокер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь продвигать белорусские товары на южно-азиатском рынке станет проще. Задачи нового брокера – консолидировать спрос индийского бизнеса и организовать прямые оптовые поставки отечественной продукции. В первую очередь речь идет о льняном волокне и пиломатериалах. Кроме того, в перспективе через биржевую площадку в Индию планируется поставлять белорусские растительные масла, сахар, кормовые добавки и синтетические волокна.

Ярослав Ковальчук, начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи:

Мы видим достаточно устоявшийся тренд на увеличение числа компаний, которые готовы аккредитоваться на нашей товарной бирже с целью покупки белорусской биржевой продукции. Однако существует проблема – во-первых, это логистика, во-вторых, это платежи, – которую в частном порядке компаниям не удавалось решить. В настоящее время благодаря приходу индийского брокера, который готов эти вопросы закрывать, мы надеемся, что удастся данный вопрос решить и его силами удастся консолидировать спрос для того, чтобы выставлять заявки на покупку с целью приобретения белорусской биржевой продукции.

На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитованы 17 резидентов Индии. За 7 месяцев 2026 года они совершили сделки на общую сумму свыше 2,5 миллионов долларов.