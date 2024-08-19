Парламентская делегация Пакистана посетила музей истории Великой Отечественной войны

Сегодня, 19 августа, у зарубежных гостей была возможность больше узнать о Беларуси. В программе – посещение музея истории Великой Отечественной войны. Это место не оставляет равнодушным никого. Трагедией белорусского народа прониклись и пакистанские парламентарии. Общаясь с журналистами, руководитель делегации выделил значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия между Беларусью и Пакистаном, подчеркнув, что глубокое знание истории играет важную роль в налаживании и развитии сотрудничества между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана:

Мы благодарны правительству Беларуси за теплый прием и за возможность познакомиться с историей этой страны поближе. Я много узнал сегодня нового о Беларуси. Меня шокировало количество погибших людей во время войны. Я буду читать больше о вашей стране. И когда я вернусь, то расскажу о том, что я увидел здесь. Уверен, что это будет очень интересно для людей в Пакистане.