Память жертв битвы под Ленино почтили в Горецком районе. Приехала и польская делегация

Новости Беларуси. Три гимна, три залпа в небо и минута молчания. В отличие от наших западных соседей в Беларуси свято хранят память о каждом солдате, сражавшемся на нашей земле с фашистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример – митинг-реквием, приуроченный к 79-й годовщине битвы под Ленино. Легендарное место в Горецком районе стало символом вечной памяти и скорби. Здесь вместе с советскими воинами в бой с силами вермахта вступила и польская пехотная дивизия.

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Героизм польских и наших воинов действительно является фундаментом исторической памяти, которую стереть невозможно никаким политическим дрязгом. Живет память в каждой семье: и в польской семье, и в советских семьях бывших, в белорусских семьях.

Митинг реквием собрал около 100 человек. Почтить память земляков, погибших на Горецкой земле, прибыла польская делегация. В ее числе сын польского солдата Лех Леополольд Евсейчик.

Лех Леополольд Евсейчик:

Мой отец прошел дорогу от Ленино до Берлина. Здесь, в музее, хранятся его документы, которые попали сюда благодаря вашему президенту Лукашенко. Я написал ему письмо с такой просьбой. И их приняли как ценные экспонаты. И раз документы здесь, я считаю своим долгом приезжать на эту землю и чтить память не только отца, но и всех людей, которые здесь погибли.

Цезари Карпински, советник-посланник посольства Польши в Беларуси:

Мы очень благодарны всем жителям тут, местным властям, обществу местному за то, что они не забывают. Они ухаживают за этими могилами.