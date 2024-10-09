Падёж скота, грязь и беспорядок: на Гомельщине проходят прокурорские рейды

По данным 2024 года в Гомельской области увеличился падеж скота. Несмотря на пристальное внимание к этому вопросу со стороны главы государства, юго-восточному региону пока не удается навести порядок в сфере АПК. Каждую неделю ситуацию на местах контролируют прокуроры, обращая внимание местной власти на нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Корольчук о результатах очередного рейда.

С проверкой на доильно-молочном блоке в деревне Прибор прокуроры были неделю назад. С тех пор картина не изменилась – грязь и беспорядок вокруг работники списывают на нехватку рук: заняты на полевых работах.

Василий Пономерев, директор сельхозпредприятия «Николаевка»:

Без должного присмотра были и малыши – около 30 телят недополучали корм и оставались голодными. Грубо нарушают технологию животноводы и на соседней товарной ферме «Зорька».

Родильное помещение на ферме отсутствует. Вместе с тем 21 сентября тут, в зановоженном сарае, родился теленок. И далее нарушено было все что можно, от матери ребенка не забрали, не обсушили.

Александр Змушко, начальник отдела прокуратуры Гомельской области:

По факту нарушений прокуратура вынесла представление руководителю района. Задача номер один на сегодня – распределить ресурсы и должным образом подготовиться к зиме, включая кормовую базу.