Отучилась на кассира, работала в банке, стала самой молодой заслуженной артисткой Беларуси. Что ещё вы могли не знать об Алёне Ланской?

Алена Ланская, ведущая:

Делать добро не так уж и сложно. И если задуматься, то каждый из нас способен на небольшое чудо для другого. Лично для меня хорошие поступки человека расскажут о нем куда красноречивее его многочисленных регалий. Дмитрий Потапович, ведущий:

Соглашусь, абсолютно. И знаешь, мне кажется, что среди белорусов таких очень много. Неравнодушных, с открытым сердцем, которые горят своим делом и зажигают других. «Есть такая артистка, как Алены Ланская». Как могилевский колледж стал мостиком на сцену для популярной исполнительницы Алена Ланская:

Друзья, я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. Все вышесказанное как нельзя лучше описывает его. У нас в студии директор Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Олег Адамович Баханович. Я вам скажу так, это намного больше, чем просто учебное заведение. Дело в том, что я заканчивала в свое время экономический колледж. И могу сказать, что благодаря Олегу Адамовичу есть такая артистка, как Алены Ланская. Потому что при колледже был организован музыкальный ансамбль «Дружбакі-сяброўкі». И я помню, мы тогда выступали, ездили и побеждали. Кстати, Олег Адамович, учебное заведение уже четверть века на первом месте среди других заведений, профессионально-технических. Скажите, как вам это удается?

Олег Баханович, директор Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа:

Наш коллектив – это большая семья, коллектив работников и учащихся, который ставит большие цели и постоянно идет к этим целям. Как результат – мы не только 25 лет победители, мы с 2006-го по 2020-й были представлены на областной Доске почета как лучшее учреждение образования и науки Могилевской области. Дважды мы признаны в стране лучшими по подготовке кадров. И дважды, в 2015-м и в 2018-м году, мы представлены как лучшее учреждение образования на республиканской Доске почета. Дмитрий Потапович:

Это действительно внушительно. Тот случай, когда и ты гордишься, и тобой гордятся, потому что это все связано. Алена Ланская:

Дима, ты знаешь, что я в колледже заканчивала специальность «контролер-кассир сберегательного банка – оператор ЭВМ». Дмитрий Потапович:

Нет, я не знал. Алена Ланская:

Вот как-то так, я даже работала в свое время в банке. Олег Баханович:

Алена не только училась, но она талантливый человек. Не случайно скромно молчит, она стала заслуженной артисткой Республики Беларусь, самой молодой – 26 лет! Алена Ланская:

Олега Адамович, сегодня не обо мне. Олег Баханович:

Мы говорим не о вас, а говорим о вас как о выпускнице нашего учебного заведения. Ведь мы гордимся тысячами выпускников. Есть люди, которые являются бриллиантами. Да, не показываю пальцем. Алена Ланская:

Олег Адамович, я бы хотела, чтобы вы подробнее рассказали об учебном заведении и о том, какие там учатся детки. Дело все в том, что сейчас крайне редко можно встретить такого человека, который настолько заинтересован в том, чтобы профессию получили совершенно разные дети, совершенно разные подростки с разными особенностями.

Олег Баханович:

Наш коллектив в далеком 1997 году первым в стране открыл центр реабилитации и социальной адаптации детей с особенностями психофизического развития. Мы выпустили за время моей работы 2,5 тысячи людей с особенностями развития, в том числе и инвалидов I группы, которые стали значимыми и востребованными в обществе. Если врачи дают разрешение, человек может получать одну из 29 специальностей, которые сегодня есть в колледже. Мало этого, те люди, которые не могут по тем или иным причинам покидать свои дома, по специальностям «оператор ЭВМ» и «техник-программист» мы начали готовить 4 года тому назад дистанционно. И уже подготовили более 40 человек. И они прославляют свои семьи, свои города, ее области и, самое главное, нашу страну. И приносят пользу себе и нашему государству. «Государство сегодня дает возможность не только обучать, но и создает условия» Дмитрий Потапович:

И хотим сказать спасибо за это. Это великолепное достижение. Олег Баханович:

Наше государство сегодня дает возможность не только обучать, но и создает условия. Мы создали условия, безбарьерную среду. Мы подвозим людей, особенно с нарушением опорно-двигательного аппарата к себе на занятие. Они участвуют во всех мероприятиях. И самое главное, что наше общество не только социально защищенное, но и гуманное. И с каждым годом, в том числе благодаря нашему коллективу, меняется отношение окружающих к данной категории людей. Они участвуют и в культурно-массовой жизни, спортивной жизни. Они являются лидерами в своих группах. Алена Ланская:

Расскажите теперь о творчестве. Вы очень яркий представитель и всегда ратовали за творчество, особенно когда я училась.