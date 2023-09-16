Отучилась на кассира, работала в банке, стала самой молодой заслуженной артисткой Беларуси. Что ещё вы могли не знать об Алёне Ланской?
Алена Ланская, ведущая:
Делать добро не так уж и сложно. И если задуматься, то каждый из нас способен на небольшое чудо для другого. Лично для меня хорошие поступки человека расскажут о нем куда красноречивее его многочисленных регалий.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Соглашусь, абсолютно. И знаешь, мне кажется, что среди белорусов таких очень много. Неравнодушных, с открытым сердцем, которые горят своим делом и зажигают других.
«Есть такая артистка, как Алены Ланская». Как могилевский колледж стал мостиком на сцену для популярной исполнительницы
Алена Ланская:
Друзья, я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. Все вышесказанное как нельзя лучше описывает его. У нас в студии директор Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Олег Адамович Баханович. Я вам скажу так, это намного больше, чем просто учебное заведение. Дело в том, что я заканчивала в свое время экономический колледж. И могу сказать, что благодаря Олегу Адамовичу есть такая артистка, как Алены Ланская. Потому что при колледже был организован музыкальный ансамбль «Дружбакі-сяброўкі». И я помню, мы тогда выступали, ездили и побеждали. Кстати, Олег Адамович, учебное заведение уже четверть века на первом месте среди других заведений, профессионально-технических. Скажите, как вам это удается?
Олег Баханович, директор Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа:
Наш коллектив – это большая семья, коллектив работников и учащихся, который ставит большие цели и постоянно идет к этим целям. Как результат – мы не только 25 лет победители, мы с 2006-го по 2020-й были представлены на областной Доске почета как лучшее учреждение образования и науки Могилевской области. Дважды мы признаны в стране лучшими по подготовке кадров. И дважды, в 2015-м и в 2018-м году, мы представлены как лучшее учреждение образования на республиканской Доске почета.
Дмитрий Потапович:
Это действительно внушительно. Тот случай, когда и ты гордишься, и тобой гордятся, потому что это все связано.
Алена Ланская:
Дима, ты знаешь, что я в колледже заканчивала специальность «контролер-кассир сберегательного банка – оператор ЭВМ».
Дмитрий Потапович:
Нет, я не знал.
Алена Ланская:
Вот как-то так, я даже работала в свое время в банке.
Олег Баханович:
Алена не только училась, но она талантливый человек. Не случайно скромно молчит, она стала заслуженной артисткой Республики Беларусь, самой молодой – 26 лет!
Алена Ланская:
Олега Адамович, сегодня не обо мне.
Олег Баханович:
Мы говорим не о вас, а говорим о вас как о выпускнице нашего учебного заведения. Ведь мы гордимся тысячами выпускников. Есть люди, которые являются бриллиантами. Да, не показываю пальцем.
Алена Ланская:
Олег Адамович, я бы хотела, чтобы вы подробнее рассказали об учебном заведении и о том, какие там учатся детки. Дело все в том, что сейчас крайне редко можно встретить такого человека, который настолько заинтересован в том, чтобы профессию получили совершенно разные дети, совершенно разные подростки с разными особенностями.
Олег Баханович:
Наш коллектив в далеком 1997 году первым в стране открыл центр реабилитации и социальной адаптации детей с особенностями психофизического развития. Мы выпустили за время моей работы 2,5 тысячи людей с особенностями развития, в том числе и инвалидов I группы, которые стали значимыми и востребованными в обществе. Если врачи дают разрешение, человек может получать одну из 29 специальностей, которые сегодня есть в колледже. Мало этого, те люди, которые не могут по тем или иным причинам покидать свои дома, по специальностям «оператор ЭВМ» и «техник-программист» мы начали готовить 4 года тому назад дистанционно. И уже подготовили более 40 человек. И они прославляют свои семьи, свои города, ее области и, самое главное, нашу страну. И приносят пользу себе и нашему государству.
«Государство сегодня дает возможность не только обучать, но и создает условия»
Дмитрий Потапович:
И хотим сказать спасибо за это. Это великолепное достижение.
Олег Баханович:
Наше государство сегодня дает возможность не только обучать, но и создает условия. Мы создали условия, безбарьерную среду. Мы подвозим людей, особенно с нарушением опорно-двигательного аппарата к себе на занятие. Они участвуют во всех мероприятиях. И самое главное, что наше общество не только социально защищенное, но и гуманное. И с каждым годом, в том числе благодаря нашему коллективу, меняется отношение окружающих к данной категории людей. Они участвуют и в культурно-массовой жизни, спортивной жизни. Они являются лидерами в своих группах.
Алена Ланская:
Расскажите теперь о творчестве. Вы очень яркий представитель и всегда ратовали за творчество, особенно когда я училась.
Олег Баханович:
То, что касается этого, я работаю уже более четверти века – 26 лет. Мы прекрасно понимаем, что творчество – это стимул к развитию. Художественная самодеятельность: из 1 300 учащихся у нас участвуют более 250, которые выходят на большую сцену. У нас 11 творческих коллективов, в том числе два народных коллектива. Народная студия танца «Дэнсхаус», у нас имеются вокальные коллективы, хор, танцевальные. Мы прекрасно понимаем одно, что талантливых людей много. Самое главное, создать им условия, найти талантливых руководителей. И чтобы эти люди гордились тем, что они учатся у нас.
Дмитрий Потапович:
Если продолжить тему творчества. Финальный вопрос, День народного единства. Наверняка что-то учащиеся подготовили или для них подготовили?
«Идем к тому, чтобы воспитывать не только профессионалов, но и патриотов нашей Родины»
Олег Баханович:
Завтра мы проводим большой творческий отчет нашего коллектива. Легкоатлетические соревнования для всех учащихся. И в День народного единства в своем историко-культурном комплексе проводим мероприятия для всех учащихся. Потому что у нас имеется уникальный музейный историко-культурный комплекс, который посетили, кроме наших учащихся, 17 тысяч человек. В этот уникальный комплекс входит галерея ремесел, исторический комплекс, историко-этнографический музей, музей колледжа. Вся наша система работы нашла отражение в двухтомнике, который я написал. Где описана вся наша жизнь: учебная, производственная, воспитательная, история нашего города, области и страны – нашла отражение в этой книге. И вы видите, что звезды – это наши победы. И кораблик тоже говорит о том, что мы идем к тому, чтобы воспитывать не только профессионалов, но и патриотов нашей Родины.