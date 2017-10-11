От русского языка, тренировок и платья: минчане рассказали о своих зависимостях

Пожалуй, нет на земле человека, который бы ни от чего и ни от кого не зависел. Главное, что бы без патологии. От чего зависят минчане и гости столицы, они рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Опрос:

От русского языка – я сам немец, я сегодня прилетел в Минск.

От погоды. Плохая погода в Беларуси. Очень большая осень и зимы почти нет.

Завишу от курения.

От фильмов.

Зависим от тренировок. Занимался спортом 7 лет, смешанными единоборствами.

Я очень люблю тратить деньги на вещи, это доставляет мне большое удовольствие. Я трачу две трети своей заработной платы на вещи, которые мне не нужны. А иногда я задумываюсь о том, чтобы взять кредит на фирменное платье.

Как типичные подростки, мы зависимы от гаджетов, но стараемся регулировать это, совмещать с учёбой.

От еды, я считаю, это – самая большая зависимость.

Я делаю осознанный выбор зависимости от чего-то.

Привязанность к человеку. Это – самое большое чувство. А деньги – это хорошо, но не самое главное.