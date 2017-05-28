«От банальных операций до уникальных»: кто и почему приезжает в Беларусь за медицинской помощью

Новости Беларуси. В Беларусь едут учиться. В Беларусь едут лечиться. Экспорт медицинских услуг за три месяца, по сравнению с прошлым годом, вырос на 20%, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2016 году белорусские медики оказали услуги 150 тысячам иностранцев. На 40 миллионов долларов. Эта цифра растет. В 2015-м она была ниже на 4 миллиона.

Беларусь уже называют медицинской сказкой для состоятельных клиентов из России, Украины, Казахстана и стран Запада. В этом смысле показателен пример небедного и небезызвестного израильтянина, которому в операции отказали именитые зарубежные клиники. Не потому, что у него не было денег. У них было сомнение, что справятся. Белорусские медики пациента прооперировали удачно. За гораздо меньшие деньги.

Вообще, медицинский туризм – огромная индустрия. Ее общемировой оборот оценивается от 45 до 70 миллиардов долларов. В прошлом году искать недорогие, но качественные медицинские услуги за границу ездили 14 миллионов человек.

Пишут разные знаменитости, что их белорусские медики на ноги ставят. И не ново, а практика. Сегодня приехать в Беларусь, чтобы поправить здоровье – норма уже. Вот и в Минской областной клинической больнице представителей бизнеса туристического знакомят с формой работы и услугами. Повсюду таблички на английском, где найти и как пройти.

Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:

Больше всего иностранцев приезжает с постсоветских стран. В первую очередь это граждане России, Украины, Казахстана, Туркменистана.

Наири Эраносьян, директор туристической компании:

Мы привыкли, что скученность каких-то больных. Нет, все очень четко, все очень понятно. По отделениям, по возможностям отделения все рассказывают – вот это самое главное.

Так, как у нас, не делают нигде! И вот примеры. Трансплантологи научились и сердце вместе с почками заменить, и в ситуации, когда везде отказывают, поддерживать пациентов. Все получится. Уверенность тех, кто под нож ложится, и того, кто в руках его держит, стопроцентная. Не шутка – так и есть.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

150 тысяч в среднем, я скажу так, поступают в наши лечебные учреждения иностранных пациентов. Этот поток достаточно устойчивый, он является показателем качества оказания медицинской помощи.

В Витебск приезжают из России, рожать. Знают, что у нас смертности материнской нет. И младенцы мир свой нежный впитывают бодро. У нас так принято!

Людмила Рослик, заместитель главного врача Витебского областного клинического родильного дома:

В нашем роддоме организовано оказание медицинской помощи гражданам стран СНГ и дальнего зарубежья. За прошлый год почти 60 женщин из данных стран было родоразрешено в нашем роддоме.

Вот и в Республиканском центре кардиологии дарят день за днем жизнь. И нет в медицине разницы, за средства или без. Есть человек, и задача главная – подарить ему возможность видеть мир таким, какой он есть.

Надежда Лобанок, ведущий экономист отдела внебюджетной деятельности Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Приезжают к нам граждане СНГ, России, Украины, Азербайджана, Грузии, Прибалтика пользуется тоже спросом. Приезжают на обследование, хирургическое вмешательство.

Стучаться в наши двери стали давно. Сначала по принципу – вылечить. Затем по смыслу – на ногах, значит, жизнь будет. Нужно поддержать. А сегодня ожидания становятся той самой реальностью. Туризм медицинский в стране и развивается, и формы новые приобретает. Людей, которые говорят спасибо, при этом становится больше и все больше!

Дмитрий Пиневич:

По уровню высоких технологий мы берем европейские показатели.

И здоровье подправить, и лечение, и уникальную операцию провести. И задумываются профи из стран соседних, почему так именно, а именно так.

Андрей Королько:

От банальных операций на брюшной полости до уникальных, таких, как операция на брюшной аорте, и многие другие.

В экспорте услуг медицинских нам не занимать. Ответ вкрадчивый и верный. Потому что спасаем людей, которым уже успели отказать те, кто просит за эту самую помощь в разы больше. А за результат отвечает та самая реабилитация – организм выдержал, значит, и помог сам себе. Но без ведома врачей так не бывает.

Надежда Лобанок:

Устраивает сервис, оборудование на высочайшем уровне, пациент-врач отношения и цена.

И кто бы ни приехал, из какой бы страны не был. Наши специалисты разницы не видят, а к знаменателю приводит лишь то самое, главное – возможность помочь и сохранить жизнь.

Максим Слиж, СТВ:

Волна набегает за волной, как и люди, которые выбирают нашу медицину. Доверяют ей жизнь. А как иначе, если твое будущее уже не в твоих руках.