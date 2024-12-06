Инициативные группы начали сдавать подписи в избирательные комиссии районов

Инициативные группы уже начали сдавать подписи в избирательные комиссии районов. Сейчас главная задача – принять и подсчитать подписные листы. Уже 7 декабря комиссии начнут проверять данные, а затем подсчитают результаты.

Светлана Протасевич, председатель избирательной комиссии Ленинского района Минска по выборам Президента Беларуси:

Мы должны будем проверить не менее 20 % подписей, сданных в нашу комиссию. Если после проверки окажется более 15 % подписей недостоверных, то тогда мы отбираем еще 15 % подписей, и дальше идет проверка. Если же количество недостоверных менее 15 %, тогда на этом проверка будет завершена, и все подписи, сданные в комиссии, будут признаны достоверными.

Уже на этом этапе можно отметить, что электоральная осознанность граждан и интерес к избирательной компании повышается. Например, сегодня инициативная группа одного из претендентов в кандидаты в Президенты Беларуси предоставила в комиссию Ленинского района Минска более трех тысяч подписных листов. Их собрали в последние дни работы пикетов.