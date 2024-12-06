Инициативные группы начали сдавать подписи в избирательные комиссии районов

К новостям президентской избирательной кампании в Беларуси. Завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К новостям президентской избирательной кампании в Беларуси. Завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициативные группы уже начали сдавать подписи в избирательные комиссии районов. Сейчас главная задача – принять и подсчитать подписные листы. Уже 7 декабря комиссии начнут проверять данные, а затем подсчитают результаты.
Светлана Протасевич, председатель избирательной комиссии Ленинского района Минска по выборам Президента Беларуси:
Мы должны будем проверить не менее 20 % подписей, сданных в нашу комиссию. Если после проверки окажется более 15 % подписей недостоверных, то тогда мы отбираем еще 15 % подписей, и дальше идет проверка. Если же количество недостоверных менее 15 %, тогда на этом проверка будет завершена, и все подписи, сданные в комиссии, будут признаны достоверными.
Уже на этом этапе можно отметить, что электоральная осознанность граждан и интерес к избирательной компании повышается. Например, сегодня инициативная группа одного из претендентов в кандидаты в Президенты Беларуси предоставила в комиссию Ленинского района Минска более трех тысяч подписных листов. Их собрали в последние дни работы пикетов.
Алексей Сегалович, координатор инициативной группы:
Стоит отметить, что этот год особенный. Потому что та активность, которую проявили граждане, даже поражает. И несмотря на то, что уже завершаются сроки сбора подписей, активность граждан не спадает. Это видно и по нашим пикетам, это видно по общественной приемной Беларуси, которая тоже сейчас работает на как раз-таки сбор подписей. Граждане очень активно принимают участие в этом процессе.