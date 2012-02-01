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Оригинальное предложение руки и сердца!

01 февраля 2012 14:08
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Американец Мэтт Стилл решил удивить свою возлюбленную и сделать предложение руки и сердца так, чтобы Джинни уж точно не отказала. Заранее сняв ролик, он попросил администрацию кинотеатра показать его вместо трейлеров. Ему пошли на встречу. На запланированный сеанс он купил любимой билеты... 

Джинни ничего не подозревала, ее реакцию на происходящее сняли знакомые и затем смонтировали полноценный ролик. Теперь и мы можем стать свидетелями оригинального предложения руки и сердца. 

Кстати, совсем недавно Мэтт и Джинни сыграли свадьбу. Поздравляем! 

# общество # Свадьба

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