Они способны залечивать душевные раны. Посмотрите, как на подворье монастыря содержат животных

Новости Беларуси. На мужском подворье действуют монастырская кузница, пилорама, иконная мастерская, ферма, тепличное хозяйство. Жить подворье может полностью автономно, здесь все свое – от вкуснейших сыров до овощей и фруктов. Братья могут выбрать послушание по душе, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Это Черчилль, очень умный камерунский козлик. И овечка Даша. Все животные здесь ручные, и общение с ними дарит братьям неподдельную радость. Пожалуй, это лучший способ отвлечься от городской суеты и избавиться от пагубных привычек.

Уникальное место на подворье – конюшня. Руководит ей монахиня Вера. Она с детства влюблена в лошадей, занималась конным спортом и как никто знает, насколько эти благородные и теплые животные способны залечивать душевные раны.

Монахиня Вера, старшая сестра на монастырской конюшне:

Я с лошадьми с детства, сколько себя помню. Еще в три года я испытала первый восторг от того, что увидела живую лошадь, и, не замедля, забралась на забор. Это был колхозный сад, лошадь спокойно себе ела траву, а я с яблони, с забора запрыгнула на спину и просто потерялась в невесомости от счастья. С тех пор вся моя жизнь связана с лошадьми. Я дочь военного, мы с семьей много раз переезжали с места на место. Родилась я на Камчатке, потом мы жили в Западной Украине, во Львове. За свою жизнь я поменяла 13 школ. И везде, где бы мы ни были, моя душа стремилась найти возможность общаться и быть рядом с этими замечательными животными. Такая возможность, к счастью, находилась. Где-то больше, где-то меньше.

В Минске, когда мы переехали жить в Беларусь, я попала в конноспортивную школу, которая находится в Ратомке. Но провела там немного времени, потому что поняла, что спорт – это не мое. Моя душа ищет немножко другого вида общения с лошадьми, чем это предлагается в таком жестком системном спорте. Я ушла из спорта и общаюсь с лошадьми без амбициозных требований от них. К счастью, у нас есть такая возможность. Это большая удача, что у нас здесь достаточно территории. Получилось организоваться так, чтобы наши лошади жили в максимально естественных для себя условиях. Это табунное содержание, лошади живут все вместе. Практически все время они проводят на открытом воздухе, у них всегда есть доступ к качественному сену, которое мы скармливаем в рептухах, к чистой ключевой воде. Лошади – для того, чтобы душа человеческая, как и батарейки, питалась любовью, гармонией, тишиной, покоем, чего так мало в современном мире. А здесь с лошадьми в табуне это можно получить бесплатно и с избытком.

Сейчас на конюшне 13 лошадей. Монахиня Вера:

Из них восемь наших, монастырских, и пятеро частных. Мы содержим частных лошадей, это как гостиница лошадиная, таким образом зарабатываем на хлеб частично нашим. Мы сейчас находимся в женском табуне. Это полуторагодовалая кобылка Кармен, мама Космос, ценная по папе, от испанского жеребца кобылка такого характерного черного цвета. Как видите, у нее барочный горбоносый профиль. Это отличительная черта испанской крови.

Главный смысл того, что лошади здесь находятся, как и смысл всего нашего монастыря, – приумножать красоту и радость в этой жизни. И в первую очередь это общение души с Богом, путь человеческой души к Богу. И как помощь на этом пути – общение с природой, природной красотой. Лошади, содержащиеся здесь, как раз дают нам все возможности насладиться в полной мере этой красотой Божьего творения, которая содержится в естественных для себя условиях и может дать человеку так много радости.

Жгучая Кармен испанских кровей или белоснежная работяжка Пурга. Каждая лошадь хороша по-своему и одинаково любима. Эта лошадка у нас трудится, она в телеге возит молоко с фермы и завтраки и обеды для братьев, которые трудятся на ферме. И еще она с удовольствием в свободное от упряжной работы время катает детей и взрослых, всех, кто к ней приходит. Всем очень рада.

С первых недель жеребцов здесь правильно воспитывают. Казалось бы норовистые арабские жеребцы смирно позволяют ухаживать за копытами.

Вот так проходят ежедневные тренировки. Покладистый характер лошадей позволяет использовать их для иппотерапии с больными детками. Монахиня Вера:

Вот эта лошадка, Пурга – это соловая кобыла белорусской упряжной породы, которая в основном занимается тем, что катает больных детей. Мы с ней ездим в наш подшефный детский интернат, катаем там деток на месте. И она катает детей здесь, которых привозят к нам.

К большому сожалению, у нас нет крытого манежа, поэтому заниматься с больными детьми мы можем только в те периоды года, когда хорошая погода. Мечтаем, что когда-нибудь произойдет такое счастливое стечение обстоятельств, что мы сможем позволить себе построить здесь крытый манеж, чтобы работать с детьми и со всеми, кто приезжает сюда, круглый год.

Радость в общении с животными на подворье нашел и Александр. Признается: в обычной жизни сильно запил, а потом счастливый случай, не иначе, привел на подворье.

Александр, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:

В семье разлад произошел, я запил, ходил на вокзал, там с пяти утра выпивать продавали в кафе. Я выпивал. А внизу белые сестры Свято-Елисаветинского монастыря продавали крестики. Я неделю ходил, и одна сестра меня заметила, что я каждое утро поднимаюсь, посижу, выпью и обратно. Как-то так произошло, что меня самого потянуло сюда, мелочь осталась, просто говорю: «Возьмите, если вам надо». И тут белая сестра говорит: «Я за тобой наблюдаю, брат, у тебя что-то не то». Я ей все объяснил. Я сразу не поехал. У меня бумажка в куртке завалялась, я постирал, и, я не помню как, нахожу эту постиранную бумажку с адресом. И вот я приехал сюда. Все по воле Божьей.

Здесь Александр отвечает за коз. Зааненские, нубийские и просто симпатичные метисы. Есть среди них своя любимица – Пятнашка. Ее номер 515. В том, что поголовье настолько разрослось, есть и его заслуга. А ведь начинали всего с пары козочек.

Александр:

Вот эта, Пятнашка ее зовут. Добрейшая. Стоит в клетку зайти, и трется, и в карман. Как собачонка. А другая подойдет, она ее отгоняет, мол, отойди, чтоб ее гладил. Отгоняет, бьет. Кажется, животное… Живут козы под церковную музыку. Спокойствие и умиротворение и животным полезно, доиться лучше будут. Тут и свой мини-цех по переработке козьего молока.

Александр:

Козочки начинались, при моей памяти, я так на ферме не работал, но с 2010 года заводилось. Начинали с двух козочек, одну отдали. И так постепенно в течение 11 лет вышли на такой уровень. Моя мечта – чтобы мы вышли на уровень 150 дойных коз в чистом виде. Чтобы было здесь 75, и здесь 75. На данный момент у нас только 72.