Вильнюс может вновь обратиться к Беларуси по поводу грузовиков на границе

Ситуация на белорусско-литовской границе. Вильнюс снова обратится к Беларуси по поводу своих грузовиков. В прессу просочилось заявление главы литовского центра управления кризисами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вилмантас Виткаускас отметил, что принято решение вновь обратиться к белорусским структурам, не уточняя, каким именно, но на более высоком уровне. Повод – просьба временно открыть для возврата транспортных средств пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».

Напомним, из-за действий режима Вильнюса литовские перевозчики не один день вынуждены были жить на обочине. Вдоль дорог скопилось более тысячи фур, водители которых не могли вернуться домой из-за одностороннего решения Литвы ограничить трансграничное движение.