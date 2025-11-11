Вильнюс может вновь обратиться к Беларуси по поводу грузовиков на границе

Ситуация на белорусско-литовской границе. Вильнюс снова обратится к Беларуси по поводу своих грузовиков. В прессу просочилось заявление главы литовского центра управления кризисами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация на белорусско-литовской границе. Вильнюс снова обратится к Беларуси по поводу своих грузовиков. В прессу просочилось заявление главы литовского центра управления кризисами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вилмантас Виткаускас отметил, что принято решение вновь обратиться к белорусским структурам, не уточняя, каким именно, но на более высоком уровне. Повод – просьба временно открыть для возврата транспортных средств пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».
Напомним, из-за действий режима Вильнюса литовские перевозчики не один день вынуждены были жить на обочине. Вдоль дорог скопилось более тысячи фур, водители которых не могли вернуться домой из-за одностороннего решения Литвы ограничить трансграничное движение.
Кубраков: водители очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке.
Дальнобойщикам пошли на встречу. В понедельник транспортные средства были взяты под охрану на специально организованных стоянках. За сохранность и машин, и грузов теперь можно не беспокоиться. О том, что Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее, подчеркнул Александр Лукашенко 10 ноября во время совещания во Дворце Независимости.
«Водителей не обижать». Лукашенко дал поручение по литовским грузовикам.