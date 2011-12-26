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Около 100 молодых ученых в 2012 году получат президентские стипендии – по 2 млн рублей ежемесячно

26 декабря 2011 17:36
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Новости Беларуси. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко.

По поручению главы государства оценка достижений талантливых ученых и их вклада в социально-экономическое развитие страны проведена по единым критериям – независимо от того есть у них ученая степень или же нет. Все стипендиаты ежемесячно будут получать по 2 миллиона рублей вознаграждения.

Среди них авторы, действительно, уникальных разработок. Например, нового многокомпонентного метода лечения злокачественной опухоли мозга у детей. Он повышает выживаемость на 22%.

А еще одна разработка белорусского молодого ученого используется на Большом адронном коллайдере для поиска новых частиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Лукашенко # Образование

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