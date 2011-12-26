Акцыю «Бяспечны Новы год» зладзілі супрацоўнікі абласнога ўпраўлення МНС ў Пухавіцкім раёне

Праз забаўляльную праграму выратавальнікі навучалі дзяцей бяспечным паводзінам падчас навагодніх святаў.

Малым выратавальнікі паказалі магчымасці пажарнай тэхнікі, дзеці паглядзелі навучальныя відэафільмы і паслухалі карысныя парады прафесіяналаў. Апошнія прыйшліся дарэчы, бо толькі за гэты год у Беларусі ў выніку няправільнага выкарыстання піратэхнікі адбыліся 3 пажары. Пацярпелі 27 чалавек, у тым ліку пяцёра дзяцей, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Валерый Вайцяховіч, начальнік Цэнтра прапаганды і навучання пры Мінскім абласным упраўленні МНС:

Эти акции проводятся одновременно во всех районах нашей республики. Придан существенный размах, потому что проблема гибели, проблема пожаров всегда актуальна, но последнее время очень. Естественно, основная цель – это информирование населения, обучение того, как нужно себя вести, как нельзя, что нужно делать, если все-таки случилась чрезвычайная ситуация.