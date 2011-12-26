35 представителей различных профессий получили звания и высокие награды из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси, Минск. Беларусь в новом году должна выйти на более высокие рубежи. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград. Их получили представители самых разных профессий: конструкторы и депутаты, военные и педагоги, спортсмены и деятели культуры.

По традиции, награждение лучших из лучших проходит в одном из красивейших залов Администрации Президента. Те, кому выпала такая честь, конечно, пришли пораньше. Некоторые признаются: и вовсе не спали ночью – переживали.

Победа Алены Ланской на «Славянском Базаре» не осталась незамеченной. Теперь она – заслуженная артистка Республики Беларусь.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

В 26 лет это звание – это стимул работать и развиваться дальше.

Здесь люди разных профессий. Александра Домненкова узнаешь сразу. Лесник. А с сегодняшнего дня – заслуженный лесовод республики.

Первым делом изучает новогоднюю елку.

Александр Домненков, директор Пуховичского лесхоза:

Здесь, конечно, различие между искусственной и натуральной елочкой. Пахнет смолой, природой.

Работники лесного хозяйства делают очень много для того, чтобы наши леса были продуктивные, красивые и нравились нашему населению.

В зале праздничное и, в то же время, волнительное настроение. Все эти люди получат высокие награды.

Несомненно, они внесли свой огромный вклад в развитие страны. Это рабочие, руководители предприятий, депутаты, спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и глава государства отмечает: приятно, что этот год завершается на такой оптимистичной ноте – награждении лучших.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Особенно приятно завершать нынешний, очень непростой год на такой оптимистической ноте, как торжественное вручение лучшим нашим людям государственных наград. Вы заслужили их своим успешным трудом, значительными достижениями в разных сферах деятельности, талантом и искренней любовью к Отечеству. Ваш пример убедительно доказывает, что человеческая воля сильнее обстоятельств, и любые трудности преодолимы благодаря энергии, целеустремленности и настойчивости в достижении намеченного. В новом году мы должны выйти на еще более высокие рубежи, чтобы выполнить взятые на IV Всебелорусском народном собрании обязательства. Ваш опыт показывает, что в каждой профессии, в любой сфере можно достичь успехов, если подходить к делу ответственно и с душой. Пусть наступающий год принесёт вам новые достижения и обязательно – новые победы.

Депутаты – самая большая группа награжденных. Народные избранники – связующее звено между обществом и властью. Именно от них во многом зависит и решение многих проблем на местах, и принятие законопроектов.

Владимир Зданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда мы начинали с общего закона об образовании – это начало 2000-х годов. Потом его приняли, разработали закон о школе, закон о вузах. Создали Кодекс Республики Беларусь об образовании. Это первый документ в мире подобного рода.

А вот и те, кто воплощает законопроекты в жизнь, – педагоги. Они тоже отмечены главой государства.

Немало внимания – руководителям предприятий. Сегодня у них ответственная миссия – наращивание объемов производства, выпуск конкурентоспособной продукции и работа на экспорт.

Александр Лукашенко:

Уходящий год был для вас крайне ответственным. Вы искали и находили оптимальные решения, неординарные подходы, стремились работать на перспективу, но не оставляли без внимания и насущные проблемы.

Николай Мартынов, теперь уже заслуженный работник промышленности, признается: звание – стимул к новым результатам. Тем более в его отрасли, обувной, есть где разбежаться.

Николай Мартынов, генеральный директор предприятия по производству обуви:

Создание обувного холдинга. Республика Беларусь традиционно выпускала более 40 млн пар обуви для всего Советского Союза. Сейчас мы выпускаем всего 10-11 млн. Это неправильно. Я считаю, что, если укрепить предприятия, объединиться, то резервы есть.

Быстрее всех победную дистанцию за наградой преодолел спортсмен Василий Кириенко. С сегодняшнего дня он – заслуженный мастер спорта.



В зале было много людей искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Артистам, деятелям искусства, педагогам присвоены почетные звания в знак глубокого уважения, признания заслуг в благородном деле творчества и духовного созидания. К вам приковано общественное внимание, и результаты вашей работы всегда на виду. Творите на благо родины и пусть вдохновение никогда вас не покидает.

После торжественной церемонии – сразу трудовые будни.

Заслуженного деятеля искусств Татьяну Бондарчук коллеги встретили как «народную».

15 лет на руководящей арене. Она создала в Беларуси цирковую школу мирового уровня. Да и реконструированное здание цирка можно отнести на счет ее заслуг.

Татьяна Бондарчук, народная артистка Беларуси:

Успех достигается тяжким трудом. Если ты трудишься, непременно будет награда.

В таком красивом цирке для творчества есть очень много возможностей.

В зале люди промышленности. Те, кто каждый день стоит у станка. Они сегодня свою рабочую одежду сменили на деловые костюмы.

Фрезеровщик Александр Петрашевич, казалось, переживает больше всех. 10 шагов навстречу главе государства – самые волнительные. Из рук президента Александр Петрашевич получает Орден почета.

Александр Петрашевич:

Хорошие трудовые показатели.

На все 100% работает предприятие по выпуску высокотехнологичной продукции. Владимир Иванович здесь 44 года. Сегодня он удостоен Ордена почета.

Конструктор со стажем показывает одну из последних разработок – беспилотный авиационный комплекс.

В мире такой стоит сотни тысяч долларов. Белорусские конструкторы смогут и себя таким обеспечить, и на экспорт отправить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ольшанский, начальник сектора предприятия по производству систем управления:

Его создание позволит обеспечить нашу промышленность, сельское хозяйство современным беспилотным комплексом и получить достаточно высокий эффект.

Высокие награды и звания получили 35 человек.

Для одних – это оценка деятельности, для других – стимул развиваться дальше. Но, несомненно, для всех это – лучший подарок к Новому году.