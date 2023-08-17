Офтальмолог, педиатр и невролог. Каких ещё врачей нужно посетить перед началом учебного года?

Вероника Макаревич, корреспондент: Офтальмолог, врач-педиатр и невролог. Далеко не полный список врачей, которых необходимо пройти перед началом учебного года. Ежегодная диспансеризация – лучший способ профилактики опасных недугов.

Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 1-й городской детской поликлиники: Первоклашки и дети, которые впервые идут в детский сад, проходят углубленную медсправку. Изначально нужно обратиться в детскую поликлинику к врачу-педиатру, в некоторых поликлиниках есть доврачебные кабинеты, которые дают бегунок для прохождения диспансеризации согласно возрасту.

К примеру, дошколята должны сдать анализы крови и мочи. Еще одно обязательное условие получения справки – прохождение обследования на яйцеглист.

Наталья Олихвер:

Проходится офтальмолог, проверяется острота зрения, осанка у ребенка, врач-хирург и невролог. А дальше уже в зависимости от состояния здоровья ребенка. То же самое относится и к первоклашкам.

Дальнейший план действий зависит от состояния здоровья ребенка. Если в ходе профилактического осмотра были выявлены нарушения, юному пациенту назначают дополнительный чек-ап.

Наталья Олихвер:

Диспансеризация проводится на месяц рождения, она не проходится к школе или к саду, это лишь когда детки идут впервые туда. Справка годна от года до 6 месяц.