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Офтальмолог, педиатр и невролог. Каких ещё врачей нужно посетить перед началом учебного года?

17 августа 2023 08:01
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Офтальмолог, врач-педиатр и невролог. Далеко не полный список врачей, которых необходимо пройти перед началом учебного года. Ежегодная диспансеризация лучший способ профилактики опасных недугов.

Офтальмолог, педиатр и невролог. Каких ещё врачей нужно посетить перед началом учебного года?-1

Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 1-й городской детской поликлиники:
Первоклашки и дети, которые впервые идут в детский сад, проходят углубленную медсправку. Изначально нужно обратиться в детскую поликлинику к врачу-педиатру, в некоторых поликлиниках есть доврачебные кабинеты, которые дают бегунок для прохождения диспансеризации согласно возрасту.

Офтальмолог, педиатр и невролог. Каких ещё врачей нужно посетить перед началом учебного года?-4

К примеру, дошколята должны сдать анализы крови и мочи. Еще одно обязательное условие получения справки – прохождение обследования на яйцеглист.

Наталья Олихвер:
Проходится офтальмолог, проверяется острота зрения, осанка у ребенка, врач-хирург и невролог. А дальше уже в зависимости от состояния здоровья ребенка. То же самое относится и к первоклашкам.

Дальнейший план действий зависит от состояния здоровья ребенка. Если в ходе профилактического осмотра были выявлены нарушения, юному пациенту назначают дополнительный чек-ап.

Наталья Олихвер:
Диспансеризация проводится на месяц рождения, она не проходится к школе или к саду, это лишь когда детки идут впервые туда. Справка годна от года до 6 месяц.

Офтальмолог, педиатр и невролог. Каких ещё врачей нужно посетить перед началом учебного года?-7

Один документ, а столько ценной информации. В справке указывается группа здоровья и группа по физкультуре, медик также прописывает, какие кружки может посещать учащийся. Кроме того, подобные скрининги помогают родителям контролировать здоровье малыша.

# Здоровье # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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