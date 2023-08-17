Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом

Наша кожа очень капризная. Резкие погодные изменения или стрессовые ситуации неизбежно приводят к сухости, как следствие – к шелушению. В борьбе с этими неприятными ощущениями легко справляются эмоленты, они не только успокаивают кожу, но и смягчают ее.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории: Обычно такие кремы назначаются пациентам, у которых чувствительная и сверхчувствительная кожа. Кожа, которая склонна к трещинам, раздражениям. Деткам назначается, когда ставится диагноз атопический дерматит. И достаточно часто атопический дерматит встречается у взрослых.

Юлия Стречань, косметолог: Эмоленты могут быть в виде кремов, эмульсий, мазей, могут быть в виде гелей для душа, масел для ванны, баттеров. Они являются более плотными, могут создавать пленочку на коже для восстановления барьерных функций.

В глубокие слои кожи эмоленты не проникают. Их основная функция – защита рогового слоя и гидролипидной мантии.

Юлия Стречань:

К ним относятся компоненты натурального увлажняющего фактора. Мочевина, холестерин, церамиды, липиды, синтетические и натуральные масла. Все то, что делает нашу кожу увлажненной, полноценной и здоровой.

Екатерина Мазынская:

Если у человека жирная кожа, то следует с осторожностью использовать такие крема, особенно если речь касается лица, области декольте, спины, там где и без того сальные железы работают избыточно.