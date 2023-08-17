Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом
Наша кожа очень капризная. Резкие погодные изменения или стрессовые ситуации неизбежно приводят к сухости, как следствие – к шелушению. В борьбе с этими неприятными ощущениями легко справляются эмоленты, они не только успокаивают кожу, но и смягчают ее.
Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Обычно такие кремы назначаются пациентам, у которых чувствительная и сверхчувствительная кожа. Кожа, которая склонна к трещинам, раздражениям. Деткам назначается, когда ставится диагноз атопический дерматит. И достаточно часто атопический дерматит встречается у взрослых.
Юлия Стречань, косметолог:
Эмоленты могут быть в виде кремов, эмульсий, мазей, могут быть в виде гелей для душа, масел для ванны, баттеров. Они являются более плотными, могут создавать пленочку на коже для восстановления барьерных функций.
В глубокие слои кожи эмоленты не проникают. Их основная функция – защита рогового слоя и гидролипидной мантии.
Юлия Стречань:
К ним относятся компоненты натурального увлажняющего фактора. Мочевина, холестерин, церамиды, липиды, синтетические и натуральные масла. Все то, что делает нашу кожу увлажненной, полноценной и здоровой.
Екатерина Мазынская:
Если у человека жирная кожа, то следует с осторожностью использовать такие крема, особенно если речь касается лица, области декольте, спины, там где и без того сальные железы работают избыточно.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Помните, что эмоленты не являются лекарством. Это лечебная косметика, которая уменьшает зуд, помогает заживлению микротрещин, повышает эластичность и влажность кожи.
Специалисты рекомендуют наносить средства на очищенную кожу ежедневно, как можно чаще. В период обострения заболевания – каждые 2-3 часа. После водных процедур эмолент наносят не позднее чем через 3 минуты на сухую кожу.