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Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом

17 августа 2023 07:56
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Наша кожа очень капризная. Резкие погодные изменения или стрессовые ситуации неизбежно приводят к сухости, как следствие – к шелушению. В борьбе с этими неприятными ощущениями легко справляются эмоленты, они не только успокаивают кожу, но и смягчают ее.

Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Обычно такие кремы назначаются пациентам, у которых чувствительная и сверхчувствительная кожа. Кожа, которая склонна к трещинам, раздражениям. Деткам назначается, когда ставится диагноз атопический дерматит. И достаточно часто атопический дерматит встречается у взрослых.

Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом-4

Юлия Стречань, косметолог:
Эмоленты могут быть в виде кремов, эмульсий, мазей, могут быть в виде гелей для душа, масел для ванны, баттеров. Они являются более плотными, могут создавать пленочку на коже для восстановления барьерных функций.

Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом-7

В глубокие слои кожи эмоленты не проникают. Их основная функция – защита рогового слоя и гидролипидной мантии.

Юлия Стречань:
К ним относятся компоненты натурального увлажняющего фактора. Мочевина, холестерин, церамиды, липиды, синтетические и натуральные масла. Все то, что делает нашу кожу увлажненной, полноценной и здоровой.

Екатерина Мазынская:
Если у человека жирная кожа, то следует с осторожностью использовать такие крема, особенно если речь касается лица, области декольте, спины, там где и без того сальные железы работают избыточно.

Как правильно увлажнять кожу? Косметолог поделилась секретами по уходу за лицом-10

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Помните, что эмоленты не являются лекарством. Это лечебная косметика, которая уменьшает зуд, помогает заживлению микротрещин, повышает эластичность и влажность кожи.

Специалисты рекомендуют наносить средства на очищенную кожу ежедневно, как можно чаще. В период обострения заболевания – каждые 2-3 часа. После водных процедур эмолент наносят не позднее чем через 3 минуты на сухую кожу.

# Здоровье # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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