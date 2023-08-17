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В Беларуси собрали более 5 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых

17 августа 2023 06:39
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Новости Беларуси. Каждый погожий летний день нынешнего Года мира и созидания хлеборобы Беларуси посвящают новым свершениям, чтобы на нашей земле царило спокойствие, а закрома оказались полны плодами белорусского трудолюбия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали более 5 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых-1

Если не хотим воевать, нужно работать на поле. Об этом часто говорит Александр Лукашенко. Слова Президента смело можно назвать девизом этой уборочной кампании.

А ее показатели по данным Минсельхозпрода на 17 августа следующие: в Беларуси собрали более 5 миллионов тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и 931 тысячу тонн рапса. Всего намолочено зерна, включая рапс, более 6 миллионов тонн. Продолжаются работы по тереблению льна. Обработать осталось менее 10 % его площадей. Уже заготовлено около 19 тысяч тонн льнотресты.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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