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Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске

09 мая 2024 14:31
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Концерты, фестивали, выставки, патриотические акции и различные конкурсы. Только в Минске сегодня развернуто более 10 праздничных площадок. На одной из них работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит Глеб Прокофьев.

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
На площадке у Дворца спорта проходит концертная программа под названием «Мы помним! Мы гордимся!» На сцене популярные творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. Здесь звучат всем хорошо известные композиции военных лет. Подпевает весь Минск. Давайте ощутим атмосферу праздника и послушаем небольшой фрагмент.

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-4

Мы впервые в Минске и попали на праздник. Мы из России. Мы потрясены.

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-7

Каждый год приходим с сыном, чтобы ему рассказать, показать и передать этот праздник, чтобы это поколение так же пронесло его и помнили, что были наши дедушки, прадеды, благодаря которым мы имеем то, что у нас есть.

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-10

Глеб Прокофьев:
Несколько интерактивных зон расположилось вдоль проспекта Победителей на зеленой зоне. Музыка, танцы и конкурсы. С учетом разных возрастных категорий. На одной из площадок актеры воссоздали партизанский привал. Все тематическое: шалаши из хвойных лапок, еда на костре. В полной мере можно ощутить атмосферу до- и послевоенного Минска. А вот у стелы «Минск – город-герой» установили «Книгу Памяти». Минчане и гости столицы заполняют пустые строки именами своих близких и родственников, погибших и принимавших участие в Великой Отечественной войне. Мы пообщались с потомками победителей. Что они думают об этом дне?

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-13

Это великий праздник для нас всех, потому что у нас воевал дедушка, мы чтим память наших героев. Верим, гордимся!

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-16

Для нас это священный праздник, он всегда являлся таковым. И я надеюсь, что он всегда таким останется для каждого белоруса.

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-19

Это очень значимый праздник, потому что и моя бабушка, и дедушка были на войне. Этот праздник нельзя забывать.

Одна из главных праздничных площадок – посмотрели, как День Победы отмечают у Дворца спорта в Минске-22

Глеб Прокофьев:
Возвращаясь на площадку ко Дворцу спорта, концертная программа здесь запланирована до 23:00. После столичное небо засияет праздничными огнями. Всего же фейерверк запустят в Минске в шести локациях.

# День Победы # общество # Глеб Прокофьев

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