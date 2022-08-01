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Полоцкие пограничники нашли в машине латвийца пистолет

01 августа 2022 13:12
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Пограничники задержали гражданина Латвии с травматическим пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкие пограничники нашли в машине латвийца пистолет-1

46-летний мужчина пересекал границу через пункт пропуска «Григоровщина». Оружие обнаружили при осмотре его автомобиля, пистолет находился в перчаточном ящике. В настоящее время по факту случившегося начата проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка. Изъятый пистолет отправили на баллистическую экспертизу. С начала 2022 года полоцкими пограничниками задержано пять единиц оружия и 260 боеприпасов.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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