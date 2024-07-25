Очередной лось стал жертвой латвийской «колючки» на границе с Беларусью

Европейская пограничная «колючка» продолжает мучительно убивать животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейская пограничная «колючка» продолжает мучительно убивать животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне полоцкие пограничники обнаружили очередного павшего лося, который пытался перейти с белорусской стороны леса на латвийскую, но попал в смертельный капкан.
Он запутался в колючем заграждении, получил глубокие раны, от чего и погиб.
Это уже не первый подобный случай. Но, как видно, европейских соседей подобные вопиющие инциденты никак не беспокоят. С момента возведения смертоносных заграждений на границе с Беларусью обнаружены 46 павших животных.