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Очередной лось стал жертвой латвийской «колючки» на границе с Беларусью

25 июля 2024 07:48
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Европейская пограничная «колючка» продолжает мучительно убивать животных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной лось стал жертвой латвийской «колючки» на границе с Беларусью-1

Накануне полоцкие пограничники обнаружили очередного павшего лося, который пытался перейти с белорусской стороны леса на латвийскую, но попал в смертельный капкан.

Очередной лось стал жертвой латвийской «колючки» на границе с Беларусью-4

Он запутался в колючем заграждении, получил глубокие раны, от чего и погиб.

Очередной лось стал жертвой латвийской «колючки» на границе с Беларусью-7

Это уже не первый подобный случай. Но, как видно, европейских соседей подобные вопиющие инциденты никак не беспокоят. С момента возведения смертоносных заграждений на границе с Беларусью обнаружены 46 павших животных.

# Граница # общество

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