Очередь из фур на въезд в Литву выросла на 40% – ГПК

Спустя ровно месяц после закрытия Литвой двух погранпереходов очередь фур на въезд выросла на 40 %. Это направление остается самым загруженным на пути в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очереди скопилось более 2 тысяч фур. За последние два дня меньше всего грузовых авто проследовало в Литву через пункт пропуска «Мядининкай» – 16 % от нормы.