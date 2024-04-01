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Очередь из фур на въезд в Литву выросла на 40% – ГПК

01 апреля 2024 13:34
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Спустя ровно месяц после закрытия Литвой двух погранпереходов очередь фур на въезд выросла на 40 %. Это направление остается самым загруженным на пути в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередь из фур на въезд в Литву выросла на 40% – ГПК-1

В очереди скопилось более 2 тысяч фур. За последние два дня меньше всего грузовых авто проследовало в Литву через пункт пропуска «Мядининкай» – 16 % от нормы.

Белорусское правительство приняло ответные меры на действия Вильнюса.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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