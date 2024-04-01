Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

Ответные меры Беларуси против Литвы вступили в силу 1 апреля. Постановлением Совмина из-за закрытия Вильнюсом двух пограничных пунктов пропуска введен запрет на ввоз из соседней страны ряда товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список довольно внушительный: от продуктов до строительных материалов. Это касается именно экспортеров, а не физических лиц. Продукцию нельзя ввозить именно через белорусско-литовский участок границы, но можно через Латвию или Польшу. Ожидается, что эта мера негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с сокращением товарооборота.