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Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

01 апреля 2024 07:43
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Ответные меры Беларуси против Литвы вступили в силу 1 апреля. Постановлением Совмина из-за закрытия Вильнюсом двух пограничных пунктов пропуска введен запрет на ввоз из соседней страны ряда товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров из Литвы-1

Список довольно внушительный: от продуктов до строительных материалов. Это касается именно экспортеров, а не физических лиц. Продукцию нельзя ввозить именно через белорусско-литовский участок границы, но можно через Латвию или Польшу. Ожидается, что эта мера негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с сокращением товарооборота.

# Международная политика # общество

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