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Потерявшихся детей нашли в Горецком районе

01 апреля 2024 12:06
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Их искали всю минувшую ночь, и сегодня около полудня все закончилось хорошо. Мальчик и девочка ушли из дома в неизвестном направлении в Горецком районе накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерявшихся детей нашли в Горецком районе-1

По тревоге были подняты все экстренные службы. Только от МЧС было задействовано около 40 человек. Девочке 14 лет, мальчику 11. Теперь с ними работают психологи. Как обнаружили, детей накормили и обогрели.

Известно, что не так давно, дети были изъяты из семьи, признанной неблагополучной. Сейчас они переживают сложный период адаптации жизни с приемными родителями.

# ЧП # общество

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