Потерявшихся детей нашли в Горецком районе

Их искали всю минувшую ночь, и сегодня около полудня все закончилось хорошо. Мальчик и девочка ушли из дома в неизвестном направлении в Горецком районе накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По тревоге были подняты все экстренные службы. Только от МЧС было задействовано около 40 человек. Девочке 14 лет, мальчику 11. Теперь с ними работают психологи. Как обнаружили, детей накормили и обогрели.

Известно, что не так давно, дети были изъяты из семьи, признанной неблагополучной. Сейчас они переживают сложный период адаптации жизни с приемными родителями.