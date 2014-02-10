Новости Беларуси. Обновленный зал прилета открылся в Национальном аэропорту «Минск». Первыми посетителями стали пассажиры, следовавшие из Москвы. В целом, первый этап реконструкции планируется завершить до 1 марта.

Таким образом, гости столицы, которые приедут на чемпионат мира по хоккею, смогут по достоинству оценить новый облик аэровокзала. А это – измененный внешний вид, более широкие площади и комфортные условия безбарьерной среды. Удобнее станет передвигаться и внутри здания. Здесь появятся новые эскалаторы и лифты, в том числе панорамные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.