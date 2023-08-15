О впечатлениях, конкуренции и стартах. Поговорили с двукратной победительницей II Игр стран СНГ

Юлия Самусенко, ведущая: Анна, для вас II Игры страны СНГ стали первыми международными соревнованиями и сразу удачными. Расскажите о своем успехе. В чем секрет?

Страна должна знать своих героев. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анна Орловская, двукратная победительница II Игр стран СНГ. Давайте познакомимся с гордостью белорусской легкой атлетики и нашей звездочкой.

Анна Орловская, двукратная победительница II Игр стран СНГ:

Я очень рада, что именно меня выбрали прославлять Беларусь на этих Играх. Это, наверное, тренировки, старания, питание, сон, режим, без этого бы и не было результата и победы.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Напомните, в каких дисциплинах особенно проявили себя?

Анна Орловская:

На 60 метров и 300 метров я личный рекорд показала. 60 метров – 7,81 и на 300 – 49,81.

Дмитрий Потапович:

А почему именно эта дисциплина?

Анна Орловская:

Когда только пришла на легкую атлетику, сразу начала со спринта. Я не могла больше 400 метров, как-то мне не очень нравилось. Не получалось у меня.

Как проходила подготовка к соревнованиям?

Юлия Самусенко:

Расскажите, как проходила сама подготовка? Насколько это были изнурительные нагрузки? Сколько по времени это все занимало?

Анна Орловская:

К Играм мы готовились целый сезон, с сентября. Главным было попасть на эти Игры. У нас был очень сложный отбор, который проходил летом. Тренировались мы всю неделю. Выходной у нас был только в воскресенье. Сразу было такое, что уставала очень. Потом приняла это.