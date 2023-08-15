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О впечатлениях, конкуренции и стартах. Поговорили с двукратной победительницей II Игр стран СНГ

15 августа 2023 12:23
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Страна должна знать своих героев. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анна Орловская, двукратная победительница II Игр стран СНГ. Давайте познакомимся с гордостью белорусской легкой атлетики и нашей звездочкой.

В чем секрет победы на соревнованиях?

Юлия Самусенко, ведущая:
Анна, для вас II Игры страны СНГ стали первыми международными соревнованиями и сразу удачными. Расскажите о своем успехе. В чем секрет?

О впечатлениях, конкуренции и стартах. Поговорили с двукратной победительницей II Игр стран СНГ-1

Анна Орловская, двукратная победительница II Игр стран СНГ:
Я очень рада, что именно меня выбрали прославлять Беларусь на этих Играх. Это, наверное, тренировки, старания, питание, сон, режим, без этого бы и не было результата и победы.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Напомните, в каких дисциплинах особенно проявили себя?

Анна Орловская:
На 60 метров и 300 метров я личный рекорд показала. 60 метров – 7,81 и на 300 – 49,81.

Дмитрий Потапович:
А почему именно эта дисциплина?

Анна Орловская:
Когда только пришла на легкую атлетику, сразу начала со спринта. Я не могла больше 400 метров, как-то мне не очень нравилось. Не получалось у меня.

Как проходила подготовка к соревнованиям?

Юлия Самусенко:
Расскажите, как проходила сама подготовка? Насколько это были изнурительные нагрузки? Сколько по времени это все занимало?

Анна Орловская:
К Играм мы готовились целый сезон, с сентября. Главным было попасть на эти Игры. У нас был очень сложный отбор, который проходил летом. Тренировались мы всю неделю. Выходной у нас был только в воскресенье. Сразу было такое, что уставала очень. Потом приняла это.

О впечатлениях, конкуренции и стартах. Поговорили с двукратной победительницей II Игр стран СНГ-4

Дмитрий Потапович:
Хорошо, а вот когда вы решили заниматься именно легкой атлетикой? С какого возраста?

Анна Орловская:
У меня вся семья спортивная. Сразу меня отдали в баскетбол. Семь лет занималась баскетболом. А потом папа решил: не хочешь легкой атлетикой? Занималась параллельно с баскетболом легкой атлетикой. Больше по душе легкая атлетика.

Дмитрий Потапович:
Расскажите чуть подробнее про сами Игры. Какая атмосфера там была? Может, с кем-то подружились? Как общались с соперниками?

Анна Орловская:
У нас хорошее общение было с ними. Хорошо познакомились, подружились. Все хорошо было.

Юлия Самусенко:
Давно бегом занимаетесь? И почему именно этот вид?

Анна Орловская:
Интерес. Больше понравилась бегать. И пошла сразу в легкую атлетику.

Дмитрий Потапович:
Какие цели ставите на будущее?

Анна Орловская:
Сразу моей целью было попасть на эти Игры СНГ. Выиграть их. Сейчас они только недавно закончились. Я еще не ставила пока никакую цель. Пока у меня отдых, с сентября буду дальше готовиться и пробовать, побеждать.

Как поддерживали спортсменов на Играх стран СНГ?

Юлия Самусенко:
Мне кажется, без поддержки абсолютно никуда. Расскажите, кто вас поддерживал? Как это все происходило?

О впечатлениях, конкуренции и стартах. Поговорили с двукратной победительницей II Игр стран СНГ-7

Анна Орловская:
Тренер везде поддерживал, везде помогал мне. И родители тоже помогали, приехали на Игры. Когда бежала, видела, что стояли, болели. Была очень рада и гордилась.

Юлия Самусенко:
Какие ощущения, когда ты понимаешь, что ты победил, что вы испытывали?

Анна Орловская:
Эмоции зашкаливали очень сильно. Пробежала 60 метров, было очень радостно, но нельзя было расслабляться. У меня через 40 минут было 300 – финал. Быстро одеться, чтобы не остыть, и заново на разминку. После 60 не ощущалось, что победила. А вот после 300, когда пробежала, ощутила эту всю победу, уже расслабилась, была очень радостная.

Дмитрий Потапович:
Какие мысли в голове, когда уже все, стоите в колодках, уже пора бежать, старт?

Анна Орловская:
Когда нас представляли, было очень сильное волнение. Потом уже встала в колодке, думаю, все, уже никуда не деться мне. Уже в колодке волнение и пропадает.

Юлия Самусенко:
На следующие Игры планируете ехать?

Анна Орловская:
Следующие Игры будут через два года, мне уже будет 15.

Юлия Самусенко:
Не попадаете по возрасту.

# Игры стран СНГ # общество # Анна Орловская # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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