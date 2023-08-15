О впечатлениях, конкуренции и стартах. Поговорили с двукратной победительницей II Игр стран СНГ
Страна должна знать своих героев. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анна Орловская, двукратная победительница II Игр стран СНГ. Давайте познакомимся с гордостью белорусской легкой атлетики и нашей звездочкой.
В чем секрет победы на соревнованиях?
Юлия Самусенко, ведущая:
Анна, для вас II Игры страны СНГ стали первыми международными соревнованиями и сразу удачными. Расскажите о своем успехе. В чем секрет?
Анна Орловская, двукратная победительница II Игр стран СНГ:
Я очень рада, что именно меня выбрали прославлять Беларусь на этих Играх. Это, наверное, тренировки, старания, питание, сон, режим, без этого бы и не было результата и победы.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Напомните, в каких дисциплинах особенно проявили себя?
Анна Орловская:
На 60 метров и 300 метров я личный рекорд показала. 60 метров – 7,81 и на 300 – 49,81.
Дмитрий Потапович:
А почему именно эта дисциплина?
Анна Орловская:
Когда только пришла на легкую атлетику, сразу начала со спринта. Я не могла больше 400 метров, как-то мне не очень нравилось. Не получалось у меня.
Как проходила подготовка к соревнованиям?
Юлия Самусенко:
Расскажите, как проходила сама подготовка? Насколько это были изнурительные нагрузки? Сколько по времени это все занимало?
Анна Орловская:
К Играм мы готовились целый сезон, с сентября. Главным было попасть на эти Игры. У нас был очень сложный отбор, который проходил летом. Тренировались мы всю неделю. Выходной у нас был только в воскресенье. Сразу было такое, что уставала очень. Потом приняла это.
Дмитрий Потапович:
Хорошо, а вот когда вы решили заниматься именно легкой атлетикой? С какого возраста?
Анна Орловская:
У меня вся семья спортивная. Сразу меня отдали в баскетбол. Семь лет занималась баскетболом. А потом папа решил: не хочешь легкой атлетикой? Занималась параллельно с баскетболом легкой атлетикой. Больше по душе легкая атлетика.
Дмитрий Потапович:
Расскажите чуть подробнее про сами Игры. Какая атмосфера там была? Может, с кем-то подружились? Как общались с соперниками?
Анна Орловская:
У нас хорошее общение было с ними. Хорошо познакомились, подружились. Все хорошо было.
Юлия Самусенко:
Давно бегом занимаетесь? И почему именно этот вид?
Анна Орловская:
Интерес. Больше понравилась бегать. И пошла сразу в легкую атлетику.
Дмитрий Потапович:
Какие цели ставите на будущее?
Анна Орловская:
Сразу моей целью было попасть на эти Игры СНГ. Выиграть их. Сейчас они только недавно закончились. Я еще не ставила пока никакую цель. Пока у меня отдых, с сентября буду дальше готовиться и пробовать, побеждать.
Как поддерживали спортсменов на Играх стран СНГ?
Юлия Самусенко:
Мне кажется, без поддержки абсолютно никуда. Расскажите, кто вас поддерживал? Как это все происходило?
Анна Орловская:
Тренер везде поддерживал, везде помогал мне. И родители тоже помогали, приехали на Игры. Когда бежала, видела, что стояли, болели. Была очень рада и гордилась.
Юлия Самусенко:
Какие ощущения, когда ты понимаешь, что ты победил, что вы испытывали?
Анна Орловская:
Эмоции зашкаливали очень сильно. Пробежала 60 метров, было очень радостно, но нельзя было расслабляться. У меня через 40 минут было 300 – финал. Быстро одеться, чтобы не остыть, и заново на разминку. После 60 не ощущалось, что победила. А вот после 300, когда пробежала, ощутила эту всю победу, уже расслабилась, была очень радостная.
Дмитрий Потапович:
Какие мысли в голове, когда уже все, стоите в колодках, уже пора бежать, старт?
Анна Орловская:
Когда нас представляли, было очень сильное волнение. Потом уже встала в колодке, думаю, все, уже никуда не деться мне. Уже в колодке волнение и пропадает.
Юлия Самусенко:
На следующие Игры планируете ехать?
Анна Орловская:
Следующие Игры будут через два года, мне уже будет 15.
Юлия Самусенко:
Не попадаете по возрасту.