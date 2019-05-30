О погибших на Немиге 30 мая молились в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

Новости Беларуси. О погибших в переходе к станции метро «Немига» молились 30 мая в Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсюда траурной процессией участники богослужения направились к месту трагедии, которая произошла ровно 20 лет назад.

В результате давки погибли 53 человека. Об оборвавшихся жизнях теперь напоминает такое же количество роз, застывших на стилизованных ступенях. Сегодня к мемориалу люди несут цветы.