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О погибших на Немиге 30 мая молились в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

30 мая 2019 11:01
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Новости Беларуси. О погибших в переходе к станции метро «Немига» молились 30 мая в Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О погибших на Немиге 30 мая молились в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска-1

Отсюда траурной процессией участники богослужения направились к месту трагедии, которая произошла ровно 20 лет назад.

О погибших на Немиге 30 мая молились в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска-4

В результате давки погибли 53 человека. Об оборвавшихся жизнях теперь напоминает такое же количество роз, застывших на стилизованных ступенях. Сегодня к мемориалу люди несут цветы.

О погибших на Немиге 30 мая молились в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска-7

20 лет назад у Дворца спорта был большой праздник. Внезапно хлынул ливень. Зрители концерта – а их было порядка двух с половиной тысяч – пытались укрыться от него в подземном переходе, где и возникла давка.

О погибших на Немиге 30 мая молились в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска-10

# Несчастный случай # общество # Фотофакт

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