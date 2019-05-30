Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси

Новости Беларуси. Погода в конце мая в Беларуси по обыкновению неустойчивая. Вот и 30 мая по востоку страны синоптики обещают ливни, сильный ветер и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никануне от стихии пострадали центральный и западный регионы, а также столица. Как результат – сорванные крыши, затопленные поля и размытые трассы.