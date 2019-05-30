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Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси

30 мая 2019 10:55
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Новости Беларуси. Погода в конце мая в Беларуси по обыкновению неустойчивая. Вот и 30 мая по востоку страны синоптики обещают ливни, сильный ветер и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси-1

Никануне от стихии пострадали центральный и западный регионы, а также столица. Как результат – сорванные крыши, затопленные поля и размытые трассы.

Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси-4

В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт

Таков результат прохождения грозового фронта, который сопровождал небывалый ливень в Воложинском районе. Сейчас ведутся восстановительные работы. Дорога будет открыта уже к воскресенью.

Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси-7

Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси-9

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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