Ливни, сильный ветер и град обещают синоптики 30 мая по востоку Беларуси

Новости Беларуси. Погода в конце мая в Беларуси по обыкновению неустойчивая. Вот и 30 мая по востоку страны синоптики обещают ливни, сильный ветер и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Погода в конце мая в Беларуси по обыкновению неустойчивая. Вот и 30 мая по востоку страны синоптики обещают ливни, сильный ветер и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Никануне от стихии пострадали центральный и западный регионы, а также столица. Как результат – сорванные крыши, затопленные поля и размытые трассы.
В Воложинском районе смыло трассу. Шокирующий видеофакт
Таков результат прохождения грозового фронта, который сопровождал небывалый ливень в Воложинском районе. Сейчас ведутся восстановительные работы. Дорога будет открыта уже к воскресенью.