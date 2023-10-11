Дзиодзина: «Усталость от Украины стала тенденцией, которую за пределами западных стран теперь уже трудно скрывать»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Если присмотреться к тому, как обстоят дела во внутренней политике западных стран, можно обнаружить, что на данный момент отношения с Украиной многие предпочли поставить на паузу. Логичным образом возникает вопрос – почему. Ведь еще вчера проблематика Киева находилась в первых рядах мировых забот и эффективно работала на поднятие статуса стран и правителей. Обычно подобные перемены в мире большой политики не бывают случайны. Там вообще мало что происходит вдруг. Основные события в большей степени связаны с причинно-следственной связью решений, которые предпринимала власть до того.

В случае метаморфоз в отношении с Украиной произошла примерно та же история. Ориентация зарубежных стран на интересы Америки закономерно привела их на тот этап, что отношения поместных властей со своими народом обострились в той степени, что игнорировать эту проблему они не могут уже. В противном случае власть зашатается. Ведь, угождая политике Штатов, поступались нуждой народа. От чего социальное общество и пришло в отчаяние. По сути, положение дел говорит о том, насколько все это время правительство данных как бы демократичных стран и народ находились в отрыве.

Это и привело население прозападных стран в раздражение и усталость от проблематики Украины и оказания как бы посильной помощи. Потому как та непосильна. Да и на самом деле такой не была. На данный момент у многих стран Запада близятся выборы. У кого президентские, у кого в парламент. Сейчас политики в том положении, когда для них стали важны отношения с избирателем. Стратегически. Электорат все-таки как-никак. Оттого в Польше эмбарго зерна, контакты с Зеленским сдержаны, а поставки оружия прекратились. В преддверии выборов в местный парламент основная задача – не ссориться со своими. Все остальное потом.