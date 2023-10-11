Дзиодзина: «Усталость от Украины стала тенденцией, которую за пределами западных стран теперь уже трудно скрывать»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Если присмотреться к тому, как обстоят дела во внутренней политике западных стран, можно обнаружить, что на данный момент отношения с Украиной многие предпочли поставить на паузу. Логичным образом возникает вопрос – почему. Ведь еще вчера проблематика Киева находилась в первых рядах мировых забот и эффективно работала на поднятие статуса стран и правителей. Обычно подобные перемены в мире большой политики не бывают случайны. Там вообще мало что происходит вдруг. Основные события в большей степени связаны с причинно-следственной связью решений, которые предпринимала власть до того.
В случае метаморфоз в отношении с Украиной произошла примерно та же история. Ориентация зарубежных стран на интересы Америки закономерно привела их на тот этап, что отношения поместных властей со своими народом обострились в той степени, что игнорировать эту проблему они не могут уже. В противном случае власть зашатается. Ведь, угождая политике Штатов, поступались нуждой народа. От чего социальное общество и пришло в отчаяние. По сути, положение дел говорит о том, насколько все это время правительство данных как бы демократичных стран и народ находились в отрыве.
Это и привело население прозападных стран в раздражение и усталость от проблематики Украины и оказания как бы посильной помощи. Потому как та непосильна. Да и на самом деле такой не была. На данный момент у многих стран Запада близятся выборы. У кого президентские, у кого в парламент. Сейчас политики в том положении, когда для них стали важны отношения с избирателем. Стратегически. Электорат все-таки как-никак. Оттого в Польше эмбарго зерна, контакты с Зеленским сдержаны, а поставки оружия прекратились. В преддверии выборов в местный парламент основная задача – не ссориться со своими. Все остальное потом.
Алена Дзиодзина:
Но стоит заметить, что если бы польская власть в большей степени занималась набором проблемных вопросов Польши и развивала страну в интересах народа, то проблем с обострением отношений просто бы не было. И не пришлось бы теперь расстараться. По схожим причинам Джо Байден, утверждая бюджет на ближайшее время, исключил из него расходы на Киев. При непомерной включенности в проблематику Украины недовольство обычных американцев, что свои проблемы запущены, уже стратегически отдавало республиканцам козыри. И в этот раз президент США не мог принять иное решение. Но если бы тот заблаговременно был в большей степени сфокусирован на проблемах людей и страны, обострения отношений с народом бы тоже не было.
Так, на примере мы снова видим, что все это время позиция власти Штатов и мнение общества пребывали в отрыве. А не то, что всем нам пытались рассказывать о симбиозе американцев и их правительством. Очень показательно о якобы демократии. Правда?
В целом усталость от Украины стала тенденцией, которую за пределами западных стран теперь уже трудно скрывать и сдерживать. Выходит, что и в вопросах самой поддержки были немалые расхождения. И как уже говорилось, такое не возникает вдруг. А перспектива помогать и участвовать не вызывает протест, если у самого в избытке. Иначе же как помочь, если и предложить другому попросту нечего?
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