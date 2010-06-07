Новые тенденции автоугонщиков в Минске: участились кражи машин, взятых напрокат

Злоумышленники арендуют дорогие авто на несколько дней, отключают системы спутникового слежения и пересекают границу. Одному из них, таким образом, удалось успешно доехать Воронежской области России. В Минск он вернулся уже за второй машиной, здесь-то криминального дальнобойщика и задержали.

Свой транспорт – дорого, общественный – медленно. Выход: автомобиль напрокат. Это удобно и относительно недорого. Оформление занимает всего 15 минут. Но этот временной бонус ударил по карманам владельцев салонов автопроката.

Одолжить на пару дней и не вернуть никогда. Аренда автомобилей в Беларуси – услуга относительно новая, но уже популярная. И среди солидных бизнесменов, и среди мошенников. Схему кражи машин из прокатных салонов уже поставили на поток.

Кирилл Малявко, директор компании по прокату автомобилей:

– У нас угнали две машины. Одни и те же люди, одна и та же компания людей. Одну машину по горячим следам задержали в России, а одну мы даже не знаем, где, в какой стране она засветилась. У людей продуманная четкая система работы с прокатными компаниями, брали только дорогие машины.

«Прокатные» иномарки чаще всего уезжают за границу. Продаются за полцены или на запчасти.

Кирилл Малявко:

– В лучшем из худших случаев – повреждают машины, что-то снимают с них, меняют детали, но это самые минимальные потери.

При краткосрочном прокате нет ни времени, ни возможности, проверить личность арендатора. Чаще всего автомобили оформляют на подставных лиц. Только в единично взятой компании попрощались уже с седьмым автомобилем.

Людмила Дубовик, специалист по работе с клиентами салона по прокату автомобилей:

– Все просто. Вы приходите к нам с паспортом, водительским удостоверением. Оформляется договор, читаете его, подписываете, оплачиваете. В общем-то, и все.

Сергей Чеботарев, пресс-офицер Октябрьского РУВД Минска:

– Отдавали машины напрокат людям, которые даже не белорусы, которые только именли вид на жительство. Никакого фейс-контроля, никакой проверки, где они проживали, кто они такие, никаких практически документов не брали, поэтому такие вполне ожидаемые кражи. Нарушителям грозит 1до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Раньше – конкуренты, теперь друзья, по несчастью. Салоны автопроката общими усилиями создали базу данных нежелательных клиентов. В ней около 500 фамилий. Те, кто не доплатил, разбил и не вернул. Эти люди машину в аренду уже не получат. Правда список недобросовестных постоянно пополняется.

Алина Змачинская, Андрей Дук, телекомпания СТВ.