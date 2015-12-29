Новости Беларуси. «Праздник в подарок». Акция «Наши дети» продолжает шествие по стране. Новогоднее благотворительное мероприятие устроили для воспитанников Червенского дома-интерната для инвалидов. Ребятам показали праздничный спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки, не обошлось и без традиционного хоровода вокруг новогодней елки. Праздник собрал не только воспитанников дома-интерната, но и многочисленных гостей. Они порадовали детей подарками и сладкими презентами.

Такие мероприятия в Червенском доме-интернате, где воспитываются дети с особенностями развития, проводятся ежегодно. Всего здесь почти 300 ребят и никто не остался без внимания и заботы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.