Белорусские криминалисты создали фоторобот Деда Мороза

Новости Беларуси. В преддверии Нового года гродненские эксперты решили помочь детям в розыске Деда Мороза. Для этого они исследовали славянский фольклор и составили фоторобот старика–волшебника, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Задавшись целью восполнить пробел, была создана целая команда экспертов. На исследовательскую часть работы ушло свыше двух недель. Были прочитаны десятки сказок, детских стихов и песен. Только после этого словесный портрет перевели в графику.

В фотопортрет заложили характерные черты внешности: европеоидный тип лица, большой нос–«картошка», белые густые волосы, длинная седая борода. Учли также черты характера, точный возраст, рост, другие составляющие. Специалисты отмечают, что Дед Мороз не только добрый, но и требовательный, строгий.