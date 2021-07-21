Николай Щёкин о ситуации с мигрантами на границе с Литвой: пробито дно в социальном, моральном и религиозном плане

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» философ, политолог Николай Щекин. Григорий Азаренок, СТВ:

Понятно, что мы будем говорить о ситуации с мигрантами. Вы как специалист в области научного осознания религиозных вопросов – что такое оскорбить, а тем более тыкать в спину автоматом, стрелять и бить беременную мусульманскую женщину?

Николай Щекин, философ, политолог:

Вы знаете, это уже пробито дно по большому счету и в социальном плане, и в моральном, и в религиозном. Там это кровная месть. Там за одну женщину придут десять человек и растерзают тех людей, которые оскорбили – даже оскорбили женщину, не то что били. Унизили по большому счету весь исламский мир. И мы сейчас должны понимать, что через неделю, через две пойдет ответочка. В чем она будет проявляться? Она будет проявляться как в Европе, когда стали издеваться точно также на границе с Испанией, Италией. Григорий Азаренок:

Мы помним Charlie Hebdo. Николай Щекин:

Charlie Hebdo, пожалуйста. Сколько было терактов, сколько было избиений? Ведь мы многого не знаем, нам многое просто не говорят. Ведь сколько даже человек сейчас, мусульманского в том числе происхождения, мигрантов в Европе – молчание. Возьмите Боснию, возьмите Албанию, Хорватию, Сербию – все Балканы. Возьмите Италию, север Италии – тишина же. Франция. Поэтому то, что произошло сейчас, вчера-позавчера, на границе с Литвой – это верх цинизма. Литва как наследница нацистской традиции проявила себя в полной мере.

Григорий Азаренок:

Я напомню, что за несколько дней до этого они показали, как говорится, какого они духа. Они торжественно перезахоронили лесного брата, преступника, литовцев же убивавшего. Николай Щекин:

Уже президент Литвы изменил закон, по которому мигранты не могут подавать жалобы после первой инстанции в апелляционном формате. Это о чем говорит? Сужают коридор прихода или не прихода… Григорий Азаренок:

Фактически, для них там делают концлагерь. Николай Щекин:

Вот, концлагерь делают и выдавливают из этого концлагеря, причем насильно выдавливают. Сегодняшние видеокадры, которые мы увидели, когда стреляли практически по головам людей – ну, знаете, это только можно встретить в Афганистане и, наверное, в ИГИЛ и у талибов.

«Я не хочу нагнетать обстановку, но ситуация идет по худшему сценарию для всего мира» Григорий Азаренок:

Но при этом они понимают вообще, с чем играют? Зачем это? Как это можно объяснить логически, если можно вообще? Николай Щекин:

Григорий Юрьевич, нет, не понимают. Дебилизация коллективного Запада тоже дошла до дна. Это просто наглость, безнаказанность. Вы знаете, такое ощущение, как будто сорвались с катушек. Не понимают и не поймут, пока не получат, опять-таки, ответочку. Литве либо сейчас придется срочно извиняться перед всем миром, договариваться с Республикой Беларусь… Григорий Азаренок:

Они гордая республика, они только перед американцами могут извиняться.

Николай Щекин:

Во-первых, я бы не сказал, что это республика. Это какой-то кусок территории, извините. Стал куском территории, на котором, к сожалению, доживают свой век в основном пенсионеры. К великому сожалению. Но этот тот результат демократизации за 30 лет, к который с ними произошел. Вообще хочу сказать о том, что я не хочу нагнетать обстановку, но ситуация идет по худшему сценарию для всего мира. Если бы сейчас, вчера ночью, позавчера не выдержка наших пограничников и не выдержка Президента, то могла бы здесь быть, скажем так, такая заварушка и локальная война. Вы посмотрите, как присели сейчас и осел весь коллективный Запад – ни одного слова никто не сказал. Во-первых, они не привыкли признавать свои ошибки. Во-вторых, конечно, они заняты своими делами климатическими, которые сейчас произошли. Ну и, в-третьих, вы знаете, они выжидают, на что Литва способна. Несколько десятков тысяч человек с Донбасса приехали в Беларусь. И Минск не предъявлял претензий и не просил денег Григорий Азаренок:

В нашей больнице наши врачи спасают еще не рожденного иракского младенца. Иракского ребенка. Мы их всех приютили, этих людей, дали хлеб, кров – все по-славянски, по-правильному. И это же не новинка, так было всегда, начиная с первых конфликтов межэтнических, гражданских в разных точках СССР.

Николай Щекин:

Вспомните: несколько лет назад, когда в Украине произошла эта вся катавасия, если можно так сказать, та самая гражданская война на Донбассе, и несколько десятков тысяч человек рванули сюда. Ведь Президент же их всех принял. Республика Беларусь дала каждому кров, обеспечила всеми условиями – медицинскими, образованием. Многие стали здесь жить дальше. Более того, многие уехали, я знаю, в Витебскую, Могилевскую область, нашли работу себе. Уже обжились. Уехали только несколько сот с территории Беларуси обратно на Донбасс. Ну, родина есть родина. И при этом Минск никогда не предъявлял никому претензий и не просил ни у кого денег. А ведь это наши деньги. Литва, Латвия, Эстония много внесли сумятицы в политику коллективного Запада Григорий Азаренок:

А ведь Литва сейчас каждую неделю: дайте нам еще миллион, еще миллион на эту колючую проволоку, которую они там построить могут. При этом давайте заметим – по этим программам Литве и Беларуси на эту границу выделялись средства. У нас все шикарно, все обустроено, все сделано. А у них из советских складов достали колючую проволоку в последний момент и какой-то концлагерь обносят.