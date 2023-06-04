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«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?

04 июня 2023 21:30
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Новости Беларуси. Выходные для многих белорусов – повод отправиться за город, в том числе на дачу. С появлением шести соток связана целая эпоха в истории. 74 года назад появилось постановление Совета министров СССР о садоводческих товариществах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С рассадой, тяпкой, лейкой и лопатой сотни советских граждан ездили на дачу. На счастливых советских дачников возлагались строгие обязательства – возделывать грядки. Никаких тебе кирпичных или деревянных домиков, максимум сооружение из фанеры.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-1

Спустя десятилетия жизнь на шести сотках, конечно, изменилась. А если посмотреть в контексте современности, то изменилась она и с 2008 года. 15 лет белорусы руководствовались принятым тогда документом. И вот на этой неделе обновились законодательные нюансы дачной жизни.

Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в действующее законодательство. Новеллы призваны устранить имеющиеся противоречия и пробелы в законе, а также сделать деятельность товариществ более комфортной. Указ предусматривает в том числе новые позиции в части наследования дачных участков.

Про удачный указ, а еще то, как его восприняли сами обладатели домика за городом, узнала Екатерина Капылович.

Дачная жизнь влечет и манит. Единение с природой, кислородные ванны и фитнес на огороде. Настоящий круглогодичный рай для любителей спокойного отдыха.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-4

Елена Гришина, член садового товарищества «За урожай»:
Мы живем уже девятый год. Нам очень нравится, особенно зимой, когда людей нет. Очень красиво, много снега, красота, короче.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-7

Но за все приходится платить. Вывоз мусора, расчистка зимних дорог, ремонт линий электропередач – за счет самих дачников. Тарифы за коммуналку – тоже особая тема. Все чаяния домовладельцев не канули в вечность, их собирали и прорабатывали 15 лет. Именно столько действовал предыдущий документ о деятельности садовых товариществ. Нынешний указ создали на его основе, но с учетом предыдущих ошибок.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-10

Александр Лисовский, председатель правления садоводческого товарищества «За урожай»:
Указ, который сейчас вышел, он разрабатывался, насколько мне известно, с участием действующих председателей садовых товариществ, которые не понаслышке знают о проблемах своих товариществ. Внесены небольшие, но очень значимые корректировки в этот указ, которые, конечно, облегчат жизнь как для председателей и администрации садовых товариществ, так и для простых дачников.

Изменения в указе действительно попали «в десяточку» – они корректируют многие вопросы, в том числе наболевшую тему денежных взносов. Теперь участники товариществ смогут коллективно определять, как их рассчитывать.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-13

Виктор Герасимчук, член садового товарищества «За урожай»:
Взносы членские одинаковые, если у человека два участка, три участка, четыре участка. А при нашем растущем благосостоянии можно скупить половину улицы и платить только один членский взнос. Не потому что завидно, знаете, как бывает, что если у меня коза сдохла, пусть и у соседа сдохнет, нет. Социальная справедливость.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-16

Вопрос электроснабжения тоже держит в напряжении любителей дачной жизни. Сейчас линии электропередач находятся на балансе самих садовых товариществ. Устранение неисправностей на общей ЛЭП и на каждом отдельном участке – любые работы дачники оплачивают из своего кармана. Новый указ пролил свет и на этот вопрос.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-19


Фото: сайт Национального правового интернет-портала Республики Беларусь

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Указом утверждено отдельное новое положение о передаче электросетей в государственную собственность. Забирать, соответственно, будут наши энергетики. Единственный нюанс эти сети должны быть в работоспособном состоянии. И второй нюанс все электросчетчики должны быть вынесены за пределы участков.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-22

Благодаря новациям, роль государства в деятельности садовых товариществ изменится не только в сфере энергообслуживания. Например, местные власти смогут назначать председателя правления в случае его длительного отсутствия. Как грамотно реализовать этот пункт – вопрос неоднозначный. Ведь хорошего хозяина, радеющего за подвластные земли, выбирают всегда внутри товарищества. Cвоеобразный кредит дачного доверия.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-25

Елена Гришина:
Думаю, с этим председателем у нас жизнь изменится к лучшему, это точно. Он работает четко, мне нравится, конкретно, никакой болтовни. Делает и все сразу его работа видна.

Однозначно, обновленный указ положительно повлияет на порядок в товариществах. Речь о заброшенных участках и бесхозяйных садовых домиках. Теперь местные власти смогут по своему усмотрению обходиться с дачными «сиротками».

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-28

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В садовых товариществах не все участки освоены, где-то действительно заросли и заброшены. И вот сегодня местные органы власти наделены будут правом для того, чтобы такими участками распорядиться по своему усмотрению. И дальше уже определять, куда эти участки: то ли на аукцион предоставить, то ли предоставить тем членам садового товарищества, которые могут их приобрести в собственность или кто способен сегодня их освоить.

«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?-31

На деле пользу обновленного указа можно будет оценить лишь спустя полгода, когда он вступит в законную силу. Тогда он пройдет практическую апробацию, как говориться, испытания в полевых условиях. Но уже сам факт, что дачные чаяния были услышаны, вселяет надежды на решение неудобных вопросов. А значит, верным путем идем, товарищи.

# Закон # общество # Юрий Чеботарь # Екатерина Капылович # Александр Лисовский # Леонид Брич # Фотофакт

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