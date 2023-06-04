«Небольшие, но очень значимые корректировки». Как указ Президента облегчит жизнь садовых товариществ?

Новости Беларуси. Выходные для многих белорусов – повод отправиться за город, в том числе на дачу. С появлением шести соток связана целая эпоха в истории. 74 года назад появилось постановление Совета министров СССР о садоводческих товариществах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С рассадой, тяпкой, лейкой и лопатой сотни советских граждан ездили на дачу. На счастливых советских дачников возлагались строгие обязательства – возделывать грядки. Никаких тебе кирпичных или деревянных домиков, максимум сооружение из фанеры.

Спустя десятилетия жизнь на шести сотках, конечно, изменилась. А если посмотреть в контексте современности, то изменилась она и с 2008 года. 15 лет белорусы руководствовались принятым тогда документом. И вот на этой неделе обновились законодательные нюансы дачной жизни. Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменений в действующее законодательство. Новеллы призваны устранить имеющиеся противоречия и пробелы в законе, а также сделать деятельность товариществ более комфортной. Указ предусматривает в том числе новые позиции в части наследования дачных участков. Про удачный указ, а еще то, как его восприняли сами обладатели домика за городом, узнала Екатерина Капылович. Дачная жизнь влечет и манит. Единение с природой, кислородные ванны и фитнес на огороде. Настоящий круглогодичный рай для любителей спокойного отдыха.

Елена Гришина, член садового товарищества «За урожай»:

Мы живем уже девятый год. Нам очень нравится, особенно зимой, когда людей нет. Очень красиво, много снега, красота, короче.

Но за все приходится платить. Вывоз мусора, расчистка зимних дорог, ремонт линий электропередач – за счет самих дачников. Тарифы за коммуналку – тоже особая тема. Все чаяния домовладельцев не канули в вечность, их собирали и прорабатывали 15 лет. Именно столько действовал предыдущий документ о деятельности садовых товариществ. Нынешний указ создали на его основе, но с учетом предыдущих ошибок.

Александр Лисовский, председатель правления садоводческого товарищества «За урожай»:

Указ, который сейчас вышел, он разрабатывался, насколько мне известно, с участием действующих председателей садовых товариществ, которые не понаслышке знают о проблемах своих товариществ. Внесены небольшие, но очень значимые корректировки в этот указ, которые, конечно, облегчат жизнь как для председателей и администрации садовых товариществ, так и для простых дачников. Изменения в указе действительно попали «в десяточку» – они корректируют многие вопросы, в том числе наболевшую тему денежных взносов. Теперь участники товариществ смогут коллективно определять, как их рассчитывать.

Виктор Герасимчук, член садового товарищества «За урожай»:

Взносы членские одинаковые, если у человека два участка, три участка, четыре участка. А при нашем растущем благосостоянии можно скупить половину улицы и платить только один членский взнос. Не потому что завидно, знаете, как бывает, что если у меня коза сдохла, пусть и у соседа сдохнет, нет. Социальная справедливость.

Вопрос электроснабжения тоже держит в напряжении любителей дачной жизни. Сейчас линии электропередач находятся на балансе самих садовых товариществ. Устранение неисправностей на общей ЛЭП и на каждом отдельном участке – любые работы дачники оплачивают из своего кармана. Новый указ пролил свет и на этот вопрос.



Фото: сайт Национального правового интернет-портала Республики Беларусь

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Указом утверждено отдельное новое положение о передаче электросетей в государственную собственность. Забирать, соответственно, будут наши энергетики. Единственный нюанс – эти сети должны быть в работоспособном состоянии. И второй нюанс – все электросчетчики должны быть вынесены за пределы участков.

Благодаря новациям, роль государства в деятельности садовых товариществ изменится не только в сфере энергообслуживания. Например, местные власти смогут назначать председателя правления в случае его длительного отсутствия. Как грамотно реализовать этот пункт – вопрос неоднозначный. Ведь хорошего хозяина, радеющего за подвластные земли, выбирают всегда внутри товарищества. Cвоеобразный кредит дачного доверия.

Елена Гришина:

Думаю, с этим председателем у нас жизнь изменится к лучшему, это точно. Он работает четко, мне нравится, конкретно, никакой болтовни. Делает и все – сразу его работа видна. Однозначно, обновленный указ положительно повлияет на порядок в товариществах. Речь о заброшенных участках и бесхозяйных садовых домиках. Теперь местные власти смогут по своему усмотрению обходиться с дачными «сиротками».

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В садовых товариществах не все участки освоены, где-то действительно заросли и заброшены. И вот сегодня местные органы власти наделены будут правом для того, чтобы такими участками распорядиться по своему усмотрению. И дальше уже определять, куда эти участки: то ли на аукцион предоставить, то ли предоставить тем членам садового товарищества, которые могут их приобрести в собственность или кто способен сегодня их освоить.