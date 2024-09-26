Что раскупают на минских ярмарках быстрее всего – рассказали в Мингорисполкоме

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Минского городского исполнительного комитета:

Анализируя продажи мы понимаем, что, с учетом специфики ярмарки, они являются сельскохозяйственными, преимущественно там реализуются именно овощи «грязные», как мы их называем. То есть овощи открытого грунта. Борщевой набор, который мы в последующем закладываем в том числе в стабфонды. С учетом того, что ярмарки мы начинаем проводить в сентябре, мы еще в большом количестве видим продукцию, которая выращивается у фермеров и у обычных физических лиц в теплицах – это огурец, томат, перец. Это все свое, с нашей белорусской земли. В первую очередь люди запасаются овощами, которые можно хранить длительный межсезонный период. То есть это картофель, лук, морковь. Приобретается это все в достаточно большом количестве.

Ежегодно мы приглашаем к участию и предприятия мясомолпромов со всей страны, потому что мы понимаем, что есть определенный ассортимент в торговых сетях, но, когда приезжает сам субъект, везет свою продукцию, он всегда старается удивить потребителя какой-то изюминкой. Молочная продукция, которую не всегда мы можем увидеть на полках в торговой сети, какую-то мясную, колбасную продукцию. Хотела бы отдельно выделить продукцию предприятий, которые входят в Белкопсоюз. Здесь продукция на первом месте даже больше, чем картофель. Это мясная продукция достаточно низкого ценового сегмента. Она очень доступная для наших жителей. Конечно же, там можно купить не только мясную продукцию, сало, колбасы, но и соленья, и квашения, которые тоже пользуются очень большим спросом.