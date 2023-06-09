Прямой эфир

Наталья Кочанова встретилась с главами администраций районов Минска

09 июня 2023 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экономическое развитие столицы стало темой номер один на совещании председателя Совета Республики, уполномоченным Президентом Республики Беларусь в Минске, с руководством города и главами администраций районов. Особое внимание – экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с главами администраций районов Минска-1

Продукция белорусских предприятий широко известна и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В условиях западного санкционного прессинга пришлось пересмотреть логистику поставок, но производства удалось сохранить. Теперь перед властями города и руководителями районов поставлена четкая задача: серьезно прибавить в объемах выпуска продукции. Сегодня окно возможностей большое, в этом нет никакого сомнения.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Центр раннего вмешательства открыли в Новополоцке
09 июня 2023 10:25

Центр раннего вмешательства открыли в Новополоцке

«Это не просто концерт». На «Динамо» состоялось грандиозное для Беларуси музыкальное шоу
09 июня 2023 09:45

«Это не просто концерт». На «Динамо» состоялось грандиозное для Беларуси музыкальное шоу

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями
09 июня 2023 09:32

«Спорт доступен каждому». Парламентарии сыграли в футбол против команды с ограниченными возможностями