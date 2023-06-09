Наталья Кочанова встретилась с главами администраций районов Минска

Новости Беларуси. Экономическое развитие столицы стало темой номер один на совещании председателя Совета Республики, уполномоченным Президентом Республики Беларусь в Минске, с руководством города и главами администраций районов. Особое внимание – экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция белорусских предприятий широко известна и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В условиях западного санкционного прессинга пришлось пересмотреть логистику поставок, но производства удалось сохранить. Теперь перед властями города и руководителями районов поставлена четкая задача: серьезно прибавить в объемах выпуска продукции. Сегодня окно возможностей большое, в этом нет никакого сомнения.