Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам

Новости Беларуси. Форум матерей, который 11 октября открылся в столице, уже в следующем году может получить статус национального. Об этом рассказала глава Администрации Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходит уже во второй раз. В этом году участие в нем принимают участие почти 5 сотен минчанок. Это многодетные матери, а также женщины, которым материнский статус дается сложно. К обсуждению актуальных проблем материнства и детства присоединились также депутаты и бизнес-леди.