Моторика, сенсорика и красивый почерк: почему детей стоит учить рисовать как можно раньше?

Из-за детского желания творить могут страдать обои, подоконники и скатерти. И начинать приучать малышей к карандашу и альбомному листу можно и нужно с самых ранних лет. Занятия по рисованию проводятся даже для самых маленьких.

Главное, суметь заинтересовать ребёнка.

Анастасия Рудак, педагог-художник:

Сегодня мы с вами будем делать ёжика. Можно посмотреть поближе, какие у нас тут ёжики хорошие. Один чай пьёт, у второго цветы выросли, да, Настюша?

Маленькие художники ещё не умеют толком выговаривать слово «кисточка», но уже уверенно держат её в руке.

Их рисункам может позавидовать даже радуга: мир детей гораздо ярче, чем у взрослого, и не ограничен никакими рамками.

Рисование отлично развивает неуёмную детскую фантазию и чувство цвета.

Татьяна Анюкова, стилист:

Оно очень хорошо развивает мелкую моторику пальчиков, что немаловажно для детей в таком возрасте. У них потом развивается красивый почерк, они красиво рисуют, разнообразные цвета, и развивается ещё также сенсорика.

Рисовать можно практически всем: ватными палочками, штампиками, мыльными пузырями, крупой и даже овощами.

Совет родителям – для самых маленьких важно разнообразие.

Так что вместе с чадом можно сначала порисовать, а потом сменить занятие: наклеить на рисунки бумажные шаблоны или полепить из пластилина.



Анастасия Рудак, педагог-художник:

Мочить палочку не надо. Вы дотронулись и начинаете рисовать листики. Так листики наши кружат. Потом можно перевернуть палочку – взять красный цвет.

Ребёнку важно учиться работе в группе.

Чем раньше дети привыкнут к компании, тем комфортнее будут себя чувствовать в коллективе.

Татьяна Анюкова, стилист:

Ребёнку очень важно не только сидеть с мамой дома, а также общаться с детьми, научиться также сидеть на занятиях, вырабатывать какую-то устойчивость, и, чтобы она научилась работать не только с мамой, но ещё и без мамы.

Ксения Хомчик:

Это же общение, он в среде, он занимается, видит, как ведут себя другие дети. Наблюдает, социализация происходит, причём такая мягкая, безболезненная, причём с мамой – это очень важно. В детях до трёх лет уже можно рассмотреть задатки будущего художника, заметить, насколько ваш малыш – креативный и творческий человек. Другой вопрос, что в таком возрасте уделить одному занятию даже 30 минут и то непросто! Разделите с ребёнком творческий процесс, и вы сами удивитесь, насколько усидчивым может быть малыш.



Ксения Хомчик, Сафрон Хомчик:

- Расскажи, как ты рисовал, интересно тебе было?

- Вот так. - Да? А кого мы сегодня рисовали? - Деревья. - А кого ещё? Ёжика, да?