«Не должны предлагать замену проводок, выключателей или какие-то измерения»: как отличить лжеэнергетиков от настоящих
Телефонный звонок от якобы работников «Витебскэнерго» был неожиданным для Владимира Попкова. На том конце провода рассказывали о скачках энергии. Требовалось проверить проводку во всех квартирах. Лжеспециалисты пришли уже вечером. Могли ли они предположить, что хозяин квартиры сам инженер-электрик.
Владимир Попков, житель Витебска:
Походили по квартире, посмотрели. Сказали, что проводка в ужасном состоянии и попросили подписать какой-то договор на, вроде как, обслуживание электросистем в квартире.
Со слов электриков, короткое замыкание может произойти со дня на день. И это при том, что все провода Владимир заменил во время ремонта два года назад. Но дело даже не в этом. Первоочередная задача энергетиков – замена счетчиков и контроль их работы. Сотрудники «Витебскэнерго» не заходят в квартиры.
Геннадий Титенко, директор филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго»:
Работники энергосистемы не должны предлагать замену проводок, замену выключателей или какие-то измерения. Мы работаем с прибором учета.
Владимир Филиппов, директор филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго»:
Инспекция «Энергонадзора» посещает электроустановки квартир граждан. Но происходит это исключительно в рамках работы смотровых комиссий, которые курируют органы власти. И оттуда мы получаем списки соответствующие. Кто это. Это, прежде всего, семьи, где воспитывают детей, находящиеся в социально-опасном положении, пожилые люди и другие категории граждан.
Уличить в обмане таких лжеэнергетиков просто. Достаточно при встрече попросить их предъявить документы.
Анастасия Бут, СТВ:
У каждого сотрудника «Энергосбыта» при себе должно быть удостоверение. На нем – печать, подпись, указание должности, фамилия, имя, отчество и фотография. Если же человек сомневается, что перед ним сотрудник именно этой организации, он может позвонить по телефону, указанному в договоре или на чеках оплаты, и уточнить информацию.
Схема привлечения клиентов – не нова. Так пытаются продать фильтры для воды, предложить одеяла и замерить окна. И отличить таких дельцов от честных мастеров непросто. Но как минимум должно насторожить навязчивое предложение бесплатно попробовать товар или протестировать услугу, постановка проблемы, проверить которую жильцы не могут. И самое главное – баснословные суммы в договоре и требование подписать его срочно. Только в таком случае быстро исчезают только деньги из кошелька.