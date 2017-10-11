«Не должны предлагать замену проводок, выключателей или какие-то измерения»: как отличить лжеэнергетиков от настоящих

Телефонный звонок от якобы работников «Витебскэнерго» был неожиданным для Владимира Попкова. На том конце провода рассказывали о скачках энергии. Требовалось проверить проводку во всех квартирах. Лжеспециалисты пришли уже вечером. Могли ли они предположить, что хозяин квартиры сам инженер-электрик.

Владимир Попков, житель Витебска:

Походили по квартире, посмотрели. Сказали, что проводка в ужасном состоянии и попросили подписать какой-то договор на, вроде как, обслуживание электросистем в квартире. Со слов электриков, короткое замыкание может произойти со дня на день. И это при том, что все провода Владимир заменил во время ремонта два года назад. Но дело даже не в этом. Первоочередная задача энергетиков – замена счетчиков и контроль их работы. Сотрудники «Витебскэнерго» не заходят в квартиры.

Геннадий Титенко, директор филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго»:

Работники энергосистемы не должны предлагать замену проводок, замену выключателей или какие-то измерения. Мы работаем с прибором учета.

Владимир Филиппов, директор филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго»:

Инспекция «Энергонадзора» посещает электроустановки квартир граждан. Но происходит это исключительно в рамках работы смотровых комиссий, которые курируют органы власти. И оттуда мы получаем списки соответствующие. Кто это. Это, прежде всего, семьи, где воспитывают детей, находящиеся в социально-опасном положении, пожилые люди и другие категории граждан.