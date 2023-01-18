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Дмитрий Пиневич посетил Костюковичскую ЦРБ

18 января 2023 13:06
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Новости Беларуси. Перспективы развития системы здравоохранения страны в целом и модернизация медицинской системы в регионе. Министр здравоохранения проинспектировал районные больницы Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич посетил Костюковичскую ЦРБ-1

Так, в Костюковичской ЦРБ Дмитрий Пиневич побывал в отделениях, операционном и реанимационном блоке, пообщался с пациентами, выслушал предложения и ответил на интересующие их вопросы. Состоялся обстоятельный диалог с медперсоналом. В ходе его министр назвал первостепенные задачи, которые стоят перед здравоохранением, – модернизация и улучшение качества оказываемой помощи. Не снимается с повестки и кадровый вопрос. По каждому из направлений выработаны дорожные карты, которые ведут к поступательному достижению целей.

Дмитрий Пиневич посетил Костюковичскую ЦРБ-4

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# Медицина # общество # Дмитрий Пиневич # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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