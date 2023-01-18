Дмитрий Пиневич посетил Костюковичскую ЦРБ

Так, в Костюковичской ЦРБ Дмитрий Пиневич побывал в отделениях, операционном и реанимационном блоке, пообщался с пациентами, выслушал предложения и ответил на интересующие их вопросы. Состоялся обстоятельный диалог с медперсоналом. В ходе его министр назвал первостепенные задачи, которые стоят перед здравоохранением, – модернизация и улучшение качества оказываемой помощи. Не снимается с повестки и кадровый вопрос. По каждому из направлений выработаны дорожные карты, которые ведут к поступательному достижению целей.