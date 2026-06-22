Принято заявление Парламентского собрания Союза Беларуси и России о геноциде советского народа в ходе ВОВ

Поддержка неонацизма в угоду политической конъюнктуре представляет опасность для всего человечества. Об этом говорится в совместном заявлении Парламентского собрания Союза Беларуси и России «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны», принятом накануне на 70-й сессии в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты призвали решительно противодействовать любым попыткам фальсификации истории, обеления эсэсовцев и принижения решающей роли советского народа в победе над фашизмом. Особое внимание уделено обращению к ООН и другим международным институтам с призывом официально поддержать данную оценку исторических событий.