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Принято заявление Парламентского собрания Союза Беларуси и России о геноциде советского народа в ходе ВОВ

22 июня 2026 07:05
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Поддержка неонацизма в угоду политической конъюнктуре представляет опасность для всего человечества. Об этом говорится в совместном заявлении Парламентского собрания Союза Беларуси и России «О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны», принятом накануне на 70-й сессии в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты призвали решительно противодействовать любым попыткам фальсификации истории, обеления эсэсовцев и принижения решающей роли советского народа в победе над фашизмом. Особое внимание уделено обращению к ООН и другим международным институтам с призывом официально поддержать данную оценку исторических событий.

Принято заявление Парламентского собрания Союза Беларуси и России о геноциде советского народа в ходе ВОВ-2

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня, в условиях не прекращающегося внешнего давления, ведения, по сути, прокси-войны против наших государств, деятельность Парламентского собрания имеет особое значение. Наряду с экономическими вопросами, считаю необходимым продолжать активную реализацию инициатив патриотической направленности. В этом году завершаются работы по проекту Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

В ходе заседания Минск выдвинул ряд предложений, в том числе: разработать новый проект Союзного государства по реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости; обеспечить равные права субъектов хозяйствования на рынках Союзного государства.

# Игорь Сергеенко

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