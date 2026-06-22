В годы Великой Отечественной войны в Беларуси уничтожено не менее 12 868 сел и деревень

Начиная с апреля 2021 года Генеральная прокуратура расследует уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Это расследование не имеет аналогов в современной истории суверенной страны. Речь идет не только о восстановлении исторической справедливости – государство дает юридическую оценку чудовищным преступлениям, совершенным на нашей земле немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало – полностью или частично сожжено, в том числе вместе с жителями – 9 200 сельских населенных пунктов. Материалы уголовного дела подтвердили уничтожение не менее 12 868 сел и деревень.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Дело даже не в цифрах. Необходимо понимать, что фактически вся территория Беларуси, если взглянуть на ее карту, была испепелена, уничтожена. Более 200 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, были буквально стерты с лица земли. 290 деревень, не менее, разделили трагическую судьбу Хатыни, то есть были полностью уничтожены и не восстановились. Жизнь туда не вернулась, потому что максимально возможна концентрация беды и горя. Люди не захотели отстраивать там свои дома. 187 крупных карательных операций, а не 140, было установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде. Что такое карательная операция крупная? Мы понимаем, что фактически это сожженная деревня, в том числе вместе с людьми.

Великая Отечественная война для нас – это особый исторический период, когда под угрозой оказалась не только юридическая принадлежность оккупированных территорий и государственность, но и само дальнейшее существование белорусского народа. Именно тогда одно международное преступление – развязывание и ведение агрессивной войны – было подчинено цели совершения другого, еще более тяжкого преступления – геноцида. Одна из ключевых задач сегодня – предотвращение попыток фальсификации истории, создание реальных барьеров для искажения правды.