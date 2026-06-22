85 лет бессмертия! Как Брестская крепость встретила 85-ю годовщину начала ВОВ

Ровно 85 лет назад 22 июня 1941 года Цитадель приняла первый страшный удар врага. Защитники умирали, но не сдавались. Эту ночь называют самой короткой – в Бресте она завершилась масштабной военно-исторической реконструкцией обороны Брестской крепости. Одновременно на Кобринском укреплении находилось более тысячи участников и нескольких десятков тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Спектакль «Брестская крепость» – экзамен на силу духа. Премьера состоялась в 1953 году на брестской сцене незадолго до того, как писатель Сергей Смирнов приступил к своему расследованию подвига защитников крепости и открыл их судьбы в документальной книге. С тех пор постановка стала визитной карточкой брестского театра. Всесоюзная слава, пять редакций, 953 показа. От СССР до Европы. Спектакль-легенда.

Сергей Петкевич, заслуженный артист Беларуси:

Это такая знаковая постановка для нашего города, для нашего театра. Где же ставить «Брестскую крепость», как не в Бресте? «Цитадель славы» Смирнов написал в 1952 году. Именно пьесу. Дальше это разрослось в произведение более большое.

Полуторачасовой спектакль под открытым небом задал пронзительный тон. Сцена превратилась в монолог самой цитадели. Актеры говорили от имени тех, кто навсегда остался в этих стенах... Во имя защитников – митинг-реквием в память 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны – обращение к каждому третьему, которого мы потеряли. Предельная концентрация скорби и боли белорусских сердец. Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко озвучил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности. Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологии исключительности и превосходства нации. Учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу. Светлая память безвинным жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям-победителям.

На площадь Церемониалов вынесли священную реликвию – знамя Брестской крепости. Именно это багряное полотнище видело кровавый рассвет 41-го, испытало ад бомбежек и стало сердцем обороны, которое билось, даже когда замолкали орудия. Военнослужащие Брестского гарнизона опустились на колено у плит некрополя, где покоятся останки 1055 красноармейцев. Траурные гирлянды легли на гранит, как символ нашей вечной скорби. В память о всех непокоренных защитниках Родины к Вечному огню возложили венок от Президента Беларуси.

Свою дань памяти отдали многочисленные парламентские делегации из стран СНГ, Азии, Европы и Латинской Америки. Это обещание не позволить переписать историю. Церемонию завершила минута молчания. Молодые пограничники совершили священный ритуал – спустили венки со свечами на Буг.