Наталья Кочанова провела встречу с молодыми медработниками

Какие возможности сегодня открыты для молодых медработников, почему быть врачом – это не просто призвание и каковы перспективы отечественного здравоохранения? Честно и открыто ответы на эти вопросы 30 апреля звучали в Минске. На базе одного из столичных медцентров прошла диалоговая площадка под эгидой общественной организации Белая Русь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным спикером встречи стала председатель Совета Республики. В зале не только молодые специалисты, но и те, кто скоро пополнят ряды медучреждений. Наталья Кочанова напомнила будущим врачам, что их работа требует в первую очередь преданности и терпения. К слову, речь шла и о перспективах профессии не только в столице, но и в регионах. Поднимались вопросы арендного жилья, открытия новых клиник, и даже внедрения новых технологий. Звучали и тезисы о важности медобследований в молодом возрасте.

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Можно говорить достаточно много про такие понятия, как диспансеризация. Особенно молодые люди не очень понимают, зачем их заставляют каждые три года ходить в поликлиники. Но я всегда привожу один простой пример, многие его слышали, о том, что за прошлый год у здоровых людей, здоровых с их точки зрения, было найдено 12 тысяч онкологических заболеваний.