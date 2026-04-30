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Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли

30 апреля 2026 17:23
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Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли-0

Лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 143 «О развитии молочной отрасли». Документ предусматривает строительство и реконструкцию не менее 73 молочных комплексов в 2026–2028 годах с созданием необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Правительство сформирует перечень проектов на основе предложений регионов. Существуют требования к их реализации и лимит финансирования в размере до 27 млн рублей на один объект. Для ускорения и удешевления работ могут быть применены упрощенные строительные нормы.

Должностные лица несут персональную ответственность за нарушение сроков и требований. Указ также определяет источники финансирования на 2026 год и направлен на развитие сельскохозяйственных организаций.

Фото: pixabay

# Александр Лукашенко

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