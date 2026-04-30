«Это направление упустить нельзя». Лукашенко – о сельском хозяйстве

Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это для вас год железный, проверка на профпригодность. Не дай бог вы не решите вопрос с падежом скота. И я уже предупреждал в Гомельской области. Губернаторам хочу повторить и министру, что создание профилакториев, дорогие мои, это крупный шаг по сохранности молодняка, скота. Но это решение половины проблемы. Дальше ветеринария и прочее, прочее. Имейте это в виду.

Есть проблемы. Отдельно будем обсуждать хранение минеральных удобрений. В три раза сегодня на международных рынках дороже удобрения. В три раза, чем мы отдаем крестьянам. А они это все под открытым небом бросают. И такие факты есть. Как можно с этим мириться? И вообще сколько раз можно повторять это?

Мы машиностроительная страна с высоким уровнем развития сельского хозяйства. Сельское хозяйство для нас важнейшее направление. О чем можно говорить, если люди будут голодные и не одеты? А накормить и одеть людей позволяет нам сельское хозяйство. Поэтому нельзя упустить это направление.