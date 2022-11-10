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В Калинковичской больнице появилась своя кислородная станция

10 ноября 2022 11:51
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Новости Беларуси. Доступная медицина для жителей райцентров. В Калинковичской больнице появилась собственная кислородная станция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Калинковичской больнице появилась своя кислородная станция-1

Вместимость двух резервуаров с газом – по 8 тонн каждый. Теперь нет необходимости госпитализировать больных в клиники областного центра. Работа медиков стала спокойнее, а местные пациенты уверены в качестве оказываемой помощи.  

В Калинковичской больнице появилась своя кислородная станция-4

Виталий Борисенко, главный врач Калинковичской центральной районной больницы:  
Это будет бесперебойная, под определенным давлением, подача кислорода. И каждая точка кислорода пациента, к которому подведена, получит равномерную подачу кислорода до 35 литров на одного человека. И оно не будет влиять на то, сколько этих точек работает. Одна, две либо 250. На сегодня уже модернизировано, и кислородные точки подведены во все корпуса.  

В Калинковичской больнице появилась своя кислородная станция-7

В 2021 году в Гомельской области поставили задачу открыть четыре таких объекта с современным оборудованием. Одними из первых проектную документацию подготовили именно в Калинковичах. Средства – более миллиона рублей – выделили из областного и местного бюджетов.  

# Медицина # общество # Виталий Борисенко # Фотофакт

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