В Калинковичской больнице появилась своя кислородная станция

Новости Беларуси. Доступная медицина для жителей райцентров. В Калинковичской больнице появилась собственная кислородная станция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместимость двух резервуаров с газом – по 8 тонн каждый. Теперь нет необходимости госпитализировать больных в клиники областного центра. Работа медиков стала спокойнее, а местные пациенты уверены в качестве оказываемой помощи.

Виталий Борисенко, главный врач Калинковичской центральной районной больницы:

Это будет бесперебойная, под определенным давлением, подача кислорода. И каждая точка кислорода пациента, к которому подведена, получит равномерную подачу кислорода до 35 литров на одного человека. И оно не будет влиять на то, сколько этих точек работает. Одна, две либо 250. На сегодня уже модернизировано, и кислородные точки подведены во все корпуса.