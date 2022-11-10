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Белгидромет: тёплая погода в ноябре благоприятствует вегетации озимых

10 ноября 2022 13:06
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Новости Беларуси. Погода благоприятно сказывается на вегетации озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почва полна влаги, а температура воздуха способствует росту.  

Белгидромет: тёплая погода в ноябре благоприятствует вегетации озимых-1

Комфортно себя чувствуют и зерновые, и рапс. Окрепшие всходы легче перенесут зимовку. Уже со следующей недели в Беларуси ожидается похолодание. Температура воздуха приблизится к климатической норме ноября. Дожди начнут идти вперемешку с мокрым снегом, а местами будет отмечаться гололедица, ведь ожидаются ночные заморозки.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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